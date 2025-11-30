اشکش: بازی بعثت کرمانشاه برابر هوادار جنگنده و جذاب بود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم اشکش، سرمربی تیم فوتبال بعثت کرمانشاه، شامگاه یکشنبه در نشست خبری پس از دیدار تیمش برابر هوادار تهران با قدردانی از اصحاب رسانه و تمجید از کیفیت میزبانی مسابقات گفت: سلام خدمت همه همکاران عزیز رسانه‌ای. خسته نباشید. لازم می‌دانم از سازمان لیگ و هیئت فوتبال تهران بابت نظم و مدیریت مسابقات تشکر کنم.

اشکش با اشاره به کیفیت تیم حریف اظهار کرد: هوادار تیمی واقعی لیگ‌برتری با بازیکنان و کادر فنی حرفه‌ای است. بازی بسیار خوب و جان داری بود.

وی افزود: اگر دو باخت اخیرمان نبود، امروز کار برای کسب سه امتیاز راحت‌تر می‌شد. مصدومیت‌ها و چند کم‌دقتی در دقایق پایانی مانع رسیدن به نتیجه دلخواه شد، اما چند موقعیت بسیار خوب داشتیم که می‌توانست ما را صاحب سه امتیاز کند.

سرمربی بعثت با رضایت از روحیه بازیکنان گفت: تیم‌هایی که در سال‌های گذشته بستم همواره جنگنده و پرتلاش بودند. امروز نیز لذت بردم از حس جنگندگی، پرس منطقه‌ای، چرخش توپ و تاکتیک‌هایی که برای حریف طراحی کرده بودیم. روی ضربه ایستگاهی تمرین‌شده هم به گل رسیدیم.

درخواست حمایت مسئولان کرمانشاه

اشکش با اشاره به انگیزه بالای تیم و مردم استان، افزود: قبل از بازی بچه‌ها شارژ مالی شدند، اما انتظار داریم مدیریت استان و مسئولان پشت این تیم بایستند. تیمی که ۱۵ هزار هوادار عاشق کرمانشاهی دارد، نیازمند حمایت بیشتر است تا مسیر موفقیت هموار شود.

وی ادامه داد: هوادار مجموعه‌ای باارزش است؛ تیمی با بازیکنان باکیفیت، مدیریت و رسانه خوب. بازی به معنای واقعی جنگ بود؛ هر دو تیم تلاش کردند و مسابقه کاملاً اکتیو و زنده بود.

اشکش در پایان گفت: فوتبال با تلاش، جنگندگی و انگیزه معنا پیدا می‌کند. هرچند به نتیجه دلخواه نرسیدیم، اما کیفیت بازی، روحیه بازیکنان و حمایت هواداران برای ما ارزشمند بود. امیدوارم با حمایت مسئولان و ادامه همین روند، نتایج بهتری کسب کنیم.