بعثت کرمانشاه در جدال حساس برابر هوادار به دنبال جبران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در چارچوب آخرین دیدار هفته سیزدهم لیگ آزادگان، از ساعت ۱۵ روز یکشنبه میهمان تیم هوادار تهران خواهد بود و این مسابقه برای نماینده کرمانشاه اهمیت ویژه‌ای دارد.

هوادار در ورزشگاه دستگردی تهران میزبان بعثت است و دو تیم در حالی روبه‌روی یکدیگر قرار می‌گیرند که شرایط جدول، حساسیت این بازی را افزایش داده است.

بعثت کرمانشاه پس از دو شکست پیاپی در رقابت‌های لیگ آزادگان و همچنین حذف از جام حذفی مقابل نفت و گاز گچساران، به دنبال کسب نتیجه‌ای مطلوب برای بازگشت به مسیر امتیازگیری است.

عملکرد اخیر این تیم موجب نزول جایگاه آن در جدول شده و فشار را بر شاگردان ابراهیم اشکش افزایش داده است.

در جدول رده‌بندی لیگ آزادگان، تیم بعثت با ۱۵ امتیاز در رتبه یازدهم قرار دارد؛ در حالی که هوادار تهران با ۱۷ امتیاز جایگاه هفتم را به خود اختصاص داده است.

اختلاف امتیازی کم اما شرایط روانی متفاوت دو تیم باعث شده بعثت برای حفظ فاصله از نیمه پایین جدول، این مسابقه را یک دیدار حیاتی بداند.