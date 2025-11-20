اشکش: گل سالم بعثت نادیده گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم اشکش سرمربی تیم بعثت کرمانشاه، عصر پنجشنبه در نشست خبری و پس از شکست تیمش برابر نفت و گاز گچساران در چارچوب رقابتهای جام حذفی فوتبال کشور اظهار کرد: بازیکنانم با وجود نمایش تماشاگرپسند، قربانی اشتباه داوری شدند و گل سالم ما در دقایق پایانی بازی به اشتباه آفساید اعلام شد.
وی با بیان اینکه این صحنه بهصورت واضح از تصاویر موجود قابل تشخیص است، گفت: مهاجم ما هنگام ضربه سر، دو متر عقبتر از مدافع حریف بود؛ با این حال کمکداور پرچم آفساید زد و شادی هواداران پرشور کرمانشاهی را ناتمام گذاشت.
اشکش افزود: در فوتبال اشتباه ممکن است، اما وقتی داوریهای اشتباه بهطور متوالی بر نتایج تیم تأثیر میگذارد، دیگر نمیتوان آن را اتفاقی دانست. دو دیدار گذشته نیز داوران در چند صحنه حساس از جمله خطاهای پنالتی قضاوت عادلانهای نداشتند.
وی با اشاره به طولانی شدن زمانهای اضافه در مسابقه گفت: در حالی که وقتکشی حریف از ابتدای نیمه دوم مشهود بود، داور حتی در برخورد با این رفتارها نیز قاطع عمل نکرد. اگر عدالت داوری برقرار میبود، نتیجهای متفاوت رقم میخورد.
سرمربی بعثت کرمانشاه خواستار استفاده از ابزارهای نوین نظارتی در بازیهای لیگ یک و جام حذفی شد و پیشنهاد داد: تا زمانی که پخش زنده وجود دارد، ناظر داوری نیز بتواند با مشاهده تصاویر، صحنههای حساس را بررسی و اصلاح کند.
اشکش با قدردانی از تلاش بازیکنانش افزود: تیم بعثت اکنون با پنج پیروزی از ابتدای فصل، دومین تیم پربرد لیگ یک پس از نساجی است و هدف ما حضور در نیمه بالای جدول است. امیدوارم نیمفصل آینده با جذب چند بازیکن تقویتی، روند موفقیتها ادامه یابد.
وی در پایان تاکید کرد: ما سال دوم حضورمان در لیگ یک را میگذرانیم و تجربههای اینچنین تنها ما را مصممتر میکند. از همه هواداران کرمانشاهی میخواهم با قدرت از این تیم باغیرت حمایت کنند؛ چون بعثت نماینده مردم و غیرت این استان است.
