تأکید امام جمعه سمنان بر رعایت انصاف در بازار و حذف دلالان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه یکشنبه در دیدار با معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان به میزبانی دفتر خود با تاکید بر اینکه نظارت و بازرسی از بازارها زمانی مؤثر است که عموم مردم به‌ویژه کسبه و بازاریان جنبه «انصاف» را رعایت کنند، افزود: حذف دلالان از شبکه توزیع، منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را تأمین خواهد کرد.

وی با تاکید بر نقش مهم تیم‌های اقتصادی در دولت‌های مختلف گفت: تیم‌های مدیریت اقتصادی در سطح استانداری‌ها نیز می‌توانند با خدمات مؤثر خود موجبات رضایتمندی مردم را فراهم کنند.

امام جمعه سمنان با اشاره به دغدغه مردم در خصوص نوسان قیمت کالاها افزود: نظارت و بازرسی زمانی مؤثر خواهد بود که عموم مردم بویژه اصناف و بازاریان نیز جنبه انصاف را در مراودات اقتصادی رعایت کنند چراکه نمی‌توان برای هر کاسب یا فعال اقتصادی یک ناظر تعیین کرد!

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با بیان اینکه هیچ کاسبی از گران‌فروشی سود نخواهد بود چراکه خود نیز به سایر کالاها نیاز دارد، گفت: اینکه کالایی با یک کیفیت در چند فروشگاه قیمت‌های متفاوتی داشته باشد لزوم تشدید نظارت‌ها و بازرسی‌ها از بازار را نشان می‌دهد و نباید اجازه داد عده‌ای با گران‌فروشی به مردم اجحاف کنند.

مطیعی خواستار افزایش نظارت‌ها بر توزیع کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم شد و ادامه داد: برنج، مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ از جمله کالاهایی است که دستگاه‌های ذیربط باید بطور ویژه بر توزیع و فروش آنها نظارت داشته باشند.

وی با تأکید بر توجه به حقوق تولیدکنندگان به موازات حقوق مصرف‌کنندگان گفت: برخی تولیدکنندگان نسبت به وجود پررنگ واسطه‌ها و دلالان در شبکه توزیع کالا اعتراض دارند و معتقدند این افراد بدون آنکه متحمل دشواری‌های تولید شوند، به سودهای بزرگی دست پیدا می‌کنند!

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با قدردانی از همراهی تولیدکنندگان گوشت مرغ و تخم‌مرغ با دولت در استان سمنان گفت: اقناع تولیدکنندگان در خصوص شرایط کشور و مسائل و چالش‌های موجود، امری لازم و اجتناب‌ناپذیر است.

مطیعی در ادامه خواستار نظارت بر سامانه‌های فروش بلیط قطار در مسیرهای پرتردد شد و افزود: نباید اجازه داد عده‌ای سودجو در شبکه توزیع کالا یا خدمات استان اختلال ایجاد کنند.

وی رفع مشکلات شبکه توزیع را یکی از مهمترین راهکارهای مدیریت بازار در استان دانست و گفت: حذف واسطه‌ها می‌تواند منافع بیشتر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را به دنبال داشته باشد.

نماینده رهبر معظم انقلاب در استان سمنان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌ریزی استان برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی اظهار کرد: رفع ناترازی انرژی موضوعی مهم و راهبردی است و لازم است مردم و بویژه سرمایه‌گذاران از بازدهی سرمایه‌گذاری در این بخش به‌طور دقیق مطلع باشند.

مطیعی با تاکید بر اهمیت بخش تعاون در رشد اقتصادی گفت: متأسفانه بخش تعاون در دهه‌های اخیر با مشکلات بسیار شدیدی مواجه شده و به این علت نتوانسته جایگاه اصلی خود را در اقتصاد بدست آورد.

وی با بیان اینکه «ایجاد منفعت» نقش مهمی در توسعه بخش تعاون ایفا می‌کند، گفت: تعاون می‌تواند آحاد مردم را در توسعه اقتصادی کشور سهیم و شریک کند و زمینه تحقق عدالت اقتصادی را نیز فراهم کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان همچنین خواستار برنامه‌ریزی برای بهره‌مندی بیش از پیش استان از فعالیت معادن شد و افزود: حداقل انتظار این است که بخشی از درآمدهایی معادن نزد بانک‌های استان سپرده‌گذاری شود.

مطیعی با تاکید بر توجه ویژه به برنامه‌های کلان و راهبردی در معاونت اقتصادی استانداری گفت: رسیدگی به انبوهی از مسائل و مشکلات روزانه، نباید انرژی و توان مجموعه شما را مورد فرسایش قرار دهد و باعث شود از پیگیری برنامه‌های بلندمدت باز بمانید!

وی با بیان اینکه مدیریت مسائل اقتصادی در شرایط فعلی، کاری سخت و طاقت‌فرسا است، خاطرنشان کرد: امیدواریم خداوند متعال توفیق دهد با استفاده از تجارب خود و ظرفیت‌های موجود، نسبت به خدمت‌رسانی مطلوب به مردم استان اقدام کنید.