خبرگزاری مهر، گروه استانها: میدان امام خمینی (ره) در شهر همدان، به عنوان نقطه مرکزی و تاریخی این شهر، تنها یک فضای عبوری و مرکزی شهری نیست؛ بلکه این میدان یادآور خاستگاه و کانون حرکتهای انقلابی و نهضت بیداری اسلامی در استان همدان است.
انتظار میرفت این میدان که در دارالمومنین و دارالمجاهدین واقع شده، به سرعت و با غنای فرهنگی و تمدنی عمیق، به نمادی شایسته از مرکزیت حرکتهای نهضتی و تمدنی این شهر تاریخساز تبدیل شود.
با این حال، با گذشت سالها از طراحی و ایجاد موزهای در میدان مرکزی شهر، این فضای حیاتی همچنان از هر نماد و نشانهای مرتبط با فرهنگ، تمدن، تاریخ و حرکتهای انقلابی مردم همدان عاری است.
این در حالی است که طراحی فعلی نه تنها نتوانسته نقش هویتبخشی خود را ایفا کند، بلکه به گزارشهای میدانی، منجر به ایجاد آسیبهای اجتماعی، نارضایتی گسترده مؤمنین، متدینین، خانوادهها و افزایش بزههای اجتماعی شده است.
لذا به نظر میرسد طراحی، نشانهگذاری و نصب المان مناسب و همچنین ساماندهی کلی میدان امام خمینی (ره) به عنوان مهمترین میراث تمدنی، فرهنگی و تاریخی این شهر که باید نشانهای از گذار هزاران سال مدنیت و فرهنگ باشد باید هرچه سریعتر در دستور کار دستگاههای مسئول قرار گیرد.
میراث فرهنگی مخالف نصب المان در میدان مرکزی شهر همدان است
در همین ارتباط، رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و عضو شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به روند کند و زمانبر ساماندهی و نصب المان در میدان مرکزی شهر همدان، به خبرنگار مهر گفت: میراث فرهنگی به طور کلی مخالف نصب المان و ساماندهی میدان مرکزی شهر میباشد.
سعید شهابینیا اظهار کرد: عمده مشکل در ساماندهی سایت موزه میدان امامخمینی (ره)، عدم تأیید سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان است.
عضو شورای شهر همدان گفت: تکمیل پیادهرو باباطاهر نهایت ۳ ماه زمان نیاز داشت؛ اما طرحی که قرار بود میراث فرهنگی در این مکان پیادهسازی و جانمایی کند بیش از حد زمانبر است و همچنان بلاتکلیف به حال خود رها شده است.
شهابینیا خاطرنشان کرد: متأسفانه علیرغم نامهنگاریهای بسیاری که برای میراث فرهنگی جهت تعیین تکلیف این مکان انجام گرفته، اما همچنان هیچ پاسخی از این سازمان دریافت نشده است.
عضو شورای شهر همدان با عنوان اینکه خیلی وقت است که آماده اجرای طرح ساماندهی سایت موزه میدان امام هستیم ولی در این میان میراث فرهنگی در این زمینه منفعل عمل کرده است، افزود: مشکل پروژه مذکور طرح ساماندهی نیست، مشکل میراث فرهنگی است که تأیید نمیکند.
شهابینیا گفت: با توجه به اینکه میراث فرهنگی جهت تأیید ضوابط خاص خودش را دارد، ولی تصمیمگیری در این زمینه بیش از حد کند پیش رفته است.
عضو شورای شهر همدان خاطرنشان کرد: بحث اصلی این است که میراث فرهنگی در کل مخالف نصب المان در وسط میدان مرکزی شهر همدان است.
وی عنوان کرد: سال اول که پاسخی جهت نصب المان از میراث فرهنگی دریافت نشد، از شهرداری درخواست کردیم که حداقل دیواره وسط میدان را با موضوعات انقلاب اسلامی پر کند که اتفاقاً در همین راستا اقدامات مؤثری هم صورت گرفت. ولی نصب و ساماندهی سایت موزه میدان مرکزی شهر همچنان به انتظار مهر تأیید میراث فرهنگی نشسته است.
وی خاطرنشان کرد: در جهت حفاظت از المان میدان مرکزی شهر پیشنهاد شد که این مکان نردهکشی شود ولی میراث فرهنگی زیر بار نرفت و قبول نکرد.
بررسی مؤلفههای سختافزاری و نرمافزاری فرهنگی ساماندهی میدان مرکزی همدان
عضو شورای شهر همدان درخصوص ساماندهی و ارزیابی علمی نصب المان در میدان مرکزی شهر همدان به خبرنگار مهر گفت: موضوع ساماندهی از دو منظر و مؤلفه سختافزاری و نرمافزاری فرهنگی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
اکبر کاووسیامید با تأکید بر اینکه بحث ساماندهی سایت موزه میدان مرکزی شهر همدان از دو منظر و مؤلفه سختافزاری و نرمافزاری فرهنگی قابل بررسی و پیگیری است، افزود: آنچه که در بحث سختافزاری مطرح است، بنابر مصوبه شورای شهر، شهرداری موظف است که کار مطالعاتی و طراحی و اجرای المان را در دستور کار قرار بدهد.
رئیس شورای شهر همدان خاطرنشان کرد: ابلاغیه شورای شهر همدان حدود دو ماه است که در دستور کار شهرداری قرار گرفته است که شهرداری موظف است از روند مطالعه و طراحی المان گزارش مبسوطی ارائه بدهد.
کاووسی اظهار کرد: کاملاً مشخص نیست اما بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط مشاورین شهرسازی و دانشگاه بوعلی سینا همدان، ممکن است همین حالت فعلی جداره وسط میدان امام خمینی (ره) به عنوان المان مطرح شود.
رئیس شورای اسلامی شهر همدان گفت: انتظار میرود که مسئولین امر پس از مطالعه و بررسی طراحی و نصب المان، یک پاسخ علمی و قانعکننده و قابل فهم به مردم شریف همدان ارائه بدهند.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل مدل و شکلی که میدان مرکزی شهر همدان دارد، متأسفانه ناهنجاریهای فرهنگی و بدحجابی و مباحث دیگری از این دست اتفاق افتاده که پیگیریها در این خصوص در دستور کار قرار گرفته و ظرف مدت چند روز آینده این مشکل حل خواهد شد.
نظر شما