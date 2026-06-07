به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بادامینجات ظهر یکشنبه در جلسه کمیسیون سرمایهگذاری، مالی و گردشگری شورای شهر همدان که در آن لایحه سازمان سرمایهگذاری شهرداری همدان بررسی شد، ضمن استقبال از طرح برونسپاری مدیریت سایتموزه میدان امام (ره)، اظهار کرد: این اقدام یکی از مطالبات دیرینه بوده که اکنون شرایط برای اجرای آن فراهم شده است.
وی با اشاره به نارضایتی از برخی اقدامات فیزیکی در فضای تاریخی سایت موزه، تصریح کرد: متأسفانه به دلیل بروز برخی آسیبهای اجتماعی و حضور افراد بیخانمان در این محدوده، اقداماتی نظیر نردهکشی و حصارکشی صورت گرفته است که این شورا پیش از این نیز مخالفت صریح خود را با آن اعلام کرده بود؛ چرا که این کار نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه هویت بصری میدان مرکزی شهر را نیز مخدوش میسازد.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری، مالی و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان ریشه اصلی مشکلات و ناهنجاریهای موجود در سایتموزه را فقدان برنامههای فرهنگی منسجم و مستمر دانست و افزود: هدف از احداث این سایتموزه در هسته مرکزی شهر، ارتقای زیباییهای بصری، ساماندهی بافت تاریخی و جذب گردشگر بوده است؛ اما کوتاهی در فعالسازی فرهنگی این مکان، منجر به بروز وضعیت کنونی شده است.
وی با تأکید بر اینکه راهکار اصلاحی، «مدیریت فرهنگی» است نه «محدودسازی فیزیکی»، بیان کرد: واگذاری مدیریت سایتموزه به بخش خصوصی یا مجموعههای فرهنگی متخصص، بستری را فراهم میکند تا با اجرای برنامههای متنوع و پویای فرهنگی، حضور شهروندان و گردشگران در این فضا تداوم یابد.
بادامی نجات در پایان خاطرنشان کرد: با تحقق برونسپاری و حضور فعال و همیشگی مردم در برنامههای پیشبینی شده، ضریب امنیت این فضا بهصورت خودکار افزایش یافته و امکان بروز آسیبهای اجتماعی به حداقل خواهد رسید و با این رویکرد، سایتموزه میدان امام (ره) به جایگاه اصلی خود به عنوان یک قطب گردشگری و فرهنگی در همدان باز میگردد.
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