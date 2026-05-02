پیش بینی تولید ۱۱ هزار تن برگ سبز چای در شفت

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان مقیمی عصر شنبه در جریان بازدید از کارخانه‌های چای‌سازی بخش مرکزی شهرستان شفت اظهار کرد: برداشت برگ سبز چای در شفت از اوایل اردیبهشت‌ماه آغاز شده و چایکاران مشغول برداشت محصول خود هستند.

نماینده دولت در شفت با بیان اینکه ۶ واحد کارخانه چای‌سازی در این شهرستان فعال است، افزود: هم‌اکنون ۳ مرکز خرید برگ سبز چای در شفت به چایکاران خدمات ارائه می‌کنند و کشاورزان می‌توانند محصول خود را با قیمت مصوب تحویل دهند.

مقیمی با اشاره به روند خرید برگ سبز چای در سال جاری گفت: تاکنون بیش از ۶۰۰ تن برگ سبز چای از باغات شهرستان برداشت و خریداری شده که بخش عمده آن برگ سبز درجه یک بوده است. بر اساس نرخ مصوب، قیمت خرید برگ سبز درجه یک ۴۲ هزار تومان و درجه دو ۳۰ هزار تومان تعیین شده است.

فرماندار شفت ظرفیت تولید کارخانه‌های چای شهرستان را قابل توجه دانست و تصریح کرد: این واحدها سالانه بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ تن برگ سبز چای از چایکاران منطقه خریداری می‌کنند که از این میزان، بیش از یک‌هزار و ۲۵۰ تن چای خشک استحصال و روانه بازار مصرف می‌شود.

وی در پایان با اشاره به جایگاه شفت در تولید چای کشور گفت: در این شهرستان ۳ هزار و ۴۰۰ چایکار بهره‌بردار در سطح ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار باغ چای فعالیت دارند و سالانه بیش از ۱۰ هزار تن برگ سبز چای تولید می‌شود که پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال جاری به حدود ۱۱ هزار تن برسد.