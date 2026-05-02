  1. استانها
  2. گیلان
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۲۶

پیش بینی تولید ۱۱ هزار تن برگ سبز چای در شفت

شفت- فرماندار شفت با اشاره به آغاز فصل برداشت چای و رشد تولید این محصول در این شهرستان گفت: پیش بینی می شود میزان برداشت برگ سبز چای امسال به حدود ۱۱ هزار تن برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان مقیمی عصر شنبه در جریان بازدید از کارخانه‌های چای‌سازی بخش مرکزی شهرستان شفت اظهار کرد: برداشت برگ سبز چای در شفت از اوایل اردیبهشت‌ماه آغاز شده و چایکاران مشغول برداشت محصول خود هستند.

نماینده دولت در شفت با بیان اینکه ۶ واحد کارخانه چای‌سازی در این شهرستان فعال است، افزود: هم‌اکنون ۳ مرکز خرید برگ سبز چای در شفت به چایکاران خدمات ارائه می‌کنند و کشاورزان می‌توانند محصول خود را با قیمت مصوب تحویل دهند.

مقیمی با اشاره به روند خرید برگ سبز چای در سال جاری گفت: تاکنون بیش از ۶۰۰ تن برگ سبز چای از باغات شهرستان برداشت و خریداری شده که بخش عمده آن برگ سبز درجه یک بوده است. بر اساس نرخ مصوب، قیمت خرید برگ سبز درجه یک ۴۲ هزار تومان و درجه دو ۳۰ هزار تومان تعیین شده است.

فرماندار شفت ظرفیت تولید کارخانه‌های چای شهرستان را قابل توجه دانست و تصریح کرد: این واحدها سالانه بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ تن برگ سبز چای از چایکاران منطقه خریداری می‌کنند که از این میزان، بیش از یک‌هزار و ۲۵۰ تن چای خشک استحصال و روانه بازار مصرف می‌شود.

وی در پایان با اشاره به جایگاه شفت در تولید چای کشور گفت: در این شهرستان ۳ هزار و ۴۰۰ چایکار بهره‌بردار در سطح ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار باغ چای فعالیت دارند و سالانه بیش از ۱۰ هزار تن برگ سبز چای تولید می‌شود که پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال جاری به حدود ۱۱ هزار تن برسد.

کد مطلب 6817894

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها