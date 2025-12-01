۲۵۰ واحد صنایع تبدیلی در همدان در انتظار تخصیص تسهیلات

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن محمدی افزود: ۱۵۰ واحد سردخانه در سالهای اخیر احداث شده است که به تنهایی ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن به ظرفیت ذخیرهسازی استان افزوده است.
وی ادامه داد: همچنین، ۲۵۰ واحد صنایع تبدیلی در استان با پیشرفت فیزیکی بالای ۳۰ درصد فعال هستند که در صورت تزریق تسهیلات مورد نیاز، میتوانند ظرفیت ذخیرهسازی و فناوری استان را تا سقف ۲ میلیون تن افزایش دهند.
وی اظهار داشت: در حوزه صنایع لبنی، استان با شش واحد مدرن، که سرمایهگذاری برخی از آنها از مرز هزار میلیارد تومان عبور کرده، نقش محوری دارد. محمدی گفت: در همین راستا، پیگیریهای لازم برای حل مشکلات لجستیکی انتقال شیر (ناشی از نگرانیهای بهداشتی نظیر تب برفکی) در دستور کار مسئولین قرار گرفته است.
