  1. استانها
  2. همدان
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۷

۲۵۰ واحد صنایع تبدیلی در همدان در انتظار تخصیص تسهیلات

۲۵۰ واحد صنایع تبدیلی در همدان در انتظار تخصیص تسهیلات

همدان- مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهادکشاورزی همدان گفت: ۲۵۰ واحد صنایع تبدیلی در این استان منتظر تخصیص تسهیلات هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن محمدی افزود: ۱۵۰ واحد سردخانه در سال‌های اخیر احداث شده است که به تنهایی ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن به ظرفیت ذخیره‌سازی استان افزوده است.

وی ادامه داد: همچنین، ۲۵۰ واحد صنایع تبدیلی در استان با پیشرفت فیزیکی بالای ۳۰ درصد فعال هستند که در صورت تزریق تسهیلات مورد نیاز، می‌توانند ظرفیت ذخیره‌سازی و فناوری استان را تا سقف ۲ میلیون تن افزایش دهند.

وی اظهار داشت: در حوزه صنایع لبنی، استان با شش واحد مدرن، که سرمایه‌گذاری برخی از آن‌ها از مرز هزار میلیارد تومان عبور کرده، نقش محوری دارد. محمدی گفت: در همین راستا، پیگیری‌های لازم برای حل مشکلات لجستیکی انتقال شیر (ناشی از نگرانی‌های بهداشتی نظیر تب برفکی) در دستور کار مسئولین قرار گرفته است.

کد خبر 6674084

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها