تریلر حامل ۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در حاجی آباد توقیف شد

بندرعباس-دادستان شهرستان حاجی آباد از توقیف یک دستگاه تریلر حامل ۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید روح‌الامینی در خصوص جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای دستورات ریاست قوه قضائیه مبنی بر مقابله قاطع و بدون اغماض با قاچاق سوخت و کمک به دولت برای حل مشکل ناترازی حامل‌های انرژی و تأکیدات رئیس کل دادگستری هرمزگان در این خصوص، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان حاجی آباد با همکاری ضابطین نسبت به تداوم اقدامات ضربتی و عملیاتی برای انسداد مسیرهای قاچاق سوخت و جلوگیری از تاراج منابع ملی اقدام کرده است.

وی افزود: بر این اساس طی عملیاتی در محور مواصلاتی شهرستان حاجی آباد پس از شناسایی و توقیف یک دستگاه تریلر، ۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد.

دادستان شهرستان حاجی آباد یادآور شد: در این خصوص یک نفر متهم نیز بازداشت شده و با صدور دستور قضائی، تریلر حامل سوخت قاچاق نیز توقیف شده است.

این مقام قضائی با بیان اینکه سوخت‌ها مکشوفه از این تریلر تحویل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی خواهد شد، گفت: در این تریلر یک مشک حاوی فرآورده‌های نفتی به صورت ماهرانه‌ای جاسازی شده بود.

وی خاطرنشان کرد: برای متهم دستگیر شده با عنوان قاچاق سازمان‌یافته سوخت پرونده قضائی تشکیل شده و روند تحقیقات و رسیدگی به اتهامات این فرد در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان حاجی آباد در حال انجام است.

دادستان شهرستان حاجی آباد در پایان تأکید کرد: دستگاه قضائی در مسیر صیانت از سرمایه‌های ملی و مبارزه با پدیده شوم قاچاق سوخت هرگز کوتاه نخواهد آمد و به همین منظور با تمام توان و بدون اغماض با قاچاقچیان مقابله خواهد کرد.

