تریلر حامل ۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در حاجی آباد توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید روحالامینی در خصوص جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای دستورات ریاست قوه قضائیه مبنی بر مقابله قاطع و بدون اغماض با قاچاق سوخت و کمک به دولت برای حل مشکل ناترازی حاملهای انرژی و تأکیدات رئیس کل دادگستری هرمزگان در این خصوص، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان حاجی آباد با همکاری ضابطین نسبت به تداوم اقدامات ضربتی و عملیاتی برای انسداد مسیرهای قاچاق سوخت و جلوگیری از تاراج منابع ملی اقدام کرده است.
وی افزود: بر این اساس طی عملیاتی در محور مواصلاتی شهرستان حاجی آباد پس از شناسایی و توقیف یک دستگاه تریلر، ۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد.
دادستان شهرستان حاجی آباد یادآور شد: در این خصوص یک نفر متهم نیز بازداشت شده و با صدور دستور قضائی، تریلر حامل سوخت قاچاق نیز توقیف شده است.
این مقام قضائی با بیان اینکه سوختها مکشوفه از این تریلر تحویل شرکت پخش فرآوردههای نفتی خواهد شد، گفت: در این تریلر یک مشک حاوی فرآوردههای نفتی به صورت ماهرانهای جاسازی شده بود.
وی خاطرنشان کرد: برای متهم دستگیر شده با عنوان قاچاق سازمانیافته سوخت پرونده قضائی تشکیل شده و روند تحقیقات و رسیدگی به اتهامات این فرد در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان حاجی آباد در حال انجام است.
دادستان شهرستان حاجی آباد در پایان تأکید کرد: دستگاه قضائی در مسیر صیانت از سرمایههای ملی و مبارزه با پدیده شوم قاچاق سوخت هرگز کوتاه نخواهد آمد و به همین منظور با تمام توان و بدون اغماض با قاچاقچیان مقابله خواهد کرد.
