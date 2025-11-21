دو تریلر تانکردار حامل ۷۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در حاجی آباد توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید روح الامینی اظهار کرد: در راستای دستورات ریاست قوه قضائیه برای مقابله با قاچاق سوخت و کمک به دولت برای حل مشکل ناترازی حامل‌های انرژی و با توجه به تأکیدات رئیس کل دادگستری هرمزگان در این خصوص، دادسرای حاجی آباد با همکاری ضابطین نسبت به تداوم اقدامات ضربتی و عملیاتی برای انسداد مسیرهای قاچاق سوخت و جلوگیری از تاراج منابع ملی در این شهرستان اقدام کرده است.

وی افزود: بر این اساس طی عملیاتی در محور مواصلاتی شهرستان حاجی آباد پس از شناسایی و توقیف دو دستگاه تریلر تانکر دار، ۷۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جاسک استان هرمزگان یادآور شد: در این خصوص سه نفر متهم نیز بازداشت شده و با صدور دستور قضائی، تریلرهای حامل سوخت قاچاق نیز توقیف شده‌اند.

این مقام قضائی با بیان اینکه سوخت‌ها مکشوفه از این تریلرها تحویل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی خواهد شد، گفت: در این خصوص برای متهمین دستگیر شده پرونده قضائی تشکیل شده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان حاجی آباد در پایان تأکید کرد: دستگاه قضائی در مسیر صیانت از سرمایه‌های ملی و مبارزه با پدیده شوم قاچاق سوخت هرگز کوتاه نخواهد آمد و به همین منظور با تمام توان و بدون اغماض با قاچاقچیان مقابله خواهد کرد.