شروع مقتدرانه ۶ تیم در لیگ برتر والیبال بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر، سوت آغاز بیست و پنجمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر زنان ایران از ساعت ۱۴ امروز (شنبه هشتم آذرماه) به صدا درآمد تا این رقابت‌ها پس از سال‌ها بار دیگر با ۱۲ تیم شروع شود.



دیدارهای هفته نخست لیگ برتر زنان در شهرهای تهران، آمل، رفسنجان، اصفهان، گلپایگان و شیراز آغاز شد تا هیجان این رقابت‌ها به سالن مسابقات بازگردد.



آرکا نخستین فاتح لیگ برتر والیبال زنان ۱۴۰۴



دیدار نخست گروه B , مهرگان شیراز با هدایت سودابه صالحی مقابل قهرمان فصل گذشته لیگ دسته یک زنان یعنی شهر آرکا البرز با هدایت ساناز رضایی صف آرایی کرد.

تیم مهرگان به رغم میزبانی در ست‌های اول و دوم با امتیازهای ۱۳ بر ۲۵ و ۱۶ بر ۲۵ نتیجه را به میهمان خود واگذار کرد.

تیم آرکا در ست سوم هم ۲۵ بر ۱۵ به پیروزی رسید تا نخستین عنوان فاتح لیگ برتر والیبال زنان در سال ۱۴۰۴ را به خود اختصاص دهد.



استارت مدافع عنوان قهرمانی با برد



تیم سایپا تهران میزبان نفت امیدیه در تهران بود، سایپایی که در دوره گذشته لیگ برتر بدون شکست، جام قهرمانی مسابقات را از آن خود کرد و امسال با هدایت مهسا آراسته وارد مسابقات شد.



در ست نخست این دیدار نارنجی پوشان سایپا ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسیدند و در ست دوم نیز ۲۵ بر ۱۴ فاتح میدان شدند تا دو بر صفر در ست شماری پیش بیافتند.



مدافع عنوان قهرمانی در ست سوم هم ۲۵ بر ۱۵ به پیروزی رسید تا استارت تماشاگر پسندی در این فصل از مسابقات داشته باشد.



پیروزی شاگردان لی در نخستین گام

ماجان مازندران و تیم تازه تأسیس کلینیک دکتر فرهاد در آمل به مصاف هم رفتند.ماجانی‌ها در ست اول و دوم این دیدار ۲۵ بر ۱۴ و ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسیدند تا شروعی توفانی داشته باشند. شاگردان لی دو هی نیز در ست سوم ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسیدند تا در نخستین گام فاتح نهایی این رقابت باشند.



برد با اقتدار فولادی‌ها برابر ملوان

تیم فولاد مبارکه سپاهان در نخستین گام لیگ برتر میزبان ملوان تهران در سالن ملت اصفهان بود؛ تقابلی میان یک مدعی باتجربه و یک تیم تازه نفس که سپاهان در فصل قبل تا نیمه‌نهایی پیش رفت و در جایگاه سوم مشترک قرار گرفت. فریبا صادقی هدایت فولادی‌ها را در این فصل برعهده دارد.



فولادی‌ها در ست‌های اول و دوم این دیدار با امتیازهای ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۰ فاتح میدان شدند تا خود را به عنوان یک مدعی نشان دهند.



شاگردان فریبا صادقی در ست سوم نیز ۲۵ بر ۱۶ به پیروزی رسیدند تا در مجموع سه بر صفر فاتح این مسابقه شوند.



نخستین برد مقاومت در رفسنجان به دست آمد



تیم صنعت مس رفسنجان با هدایت فاطمه حسنی میزبان مقاومت شهرداری تبریز بود که سرگل علیزاده به عنوان سرمربی در رأس کادر فنی این تیم است.



مس رفسنجان در ست نخست این دیدار ۲۵ بر ۱۶ نماینده تبریز را شکست داد اما ست دوم با همین نتیجه مغلوب شد تا از نظر ست شماری دو تیم یک بر یک برابر شوند.

در ست‌های سوم و چهارم نیز تبریزی‌ها در خانه حریف با امتیازهای ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسیدند تا نخستین برد خود را سه بر یک در لیگ برتر زنان امسال ثبت کنند.

شاهین بندرعامری فاتح میدان شد



یکی از حساس‌ترین رقابت‌های هفته نخست جایی که دو رقیب فصل گذشته لیگ دسته یک، این بار در قامت لیگ برتر مقابل هم قرار گرفتند.



پدیده صنعت اوج گلپایگان که با کسب مقام سوم فصل قبل دسته یک به لیگ برتر صعود کرد و شاهین بندرعامری که فصل گذشته نایب‌قهرمان لیگ دسته یک شد.



رقابت دو تیم بسیار نزدیک پیش رفت و میزبان در ست نخست ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسید اما در ست دوم موفق به شکست شاهین بندرعامری با نتیجه ۲۵ بر ۱۸ شد تا در ست شماری دو تیم یک بر یک برابر شوند.

تیم شاهین بندرعامری در ست‌های سوم و چهارم ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسید تا در مجموع سه بر یک در جدال مهمانان جدید لیگ برتر به پیروزی برسد.