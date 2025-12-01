  1. استانها
  2. تهران
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۱

تمدید دورکاری ادارات در برخی شهرهای استان تهران؛ مراکز آموزشی مجازی شد

تهران-دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران از تداوم آموزش غیرحضوری دانشگاه‌ها و مدارس و دورکاری ادارات این استان به استثنای پنج شهرستان ملارد، رباط کریم، دماوند، فیروزکوه و پردیس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس نژاد بعد از ظهر دوشنبه از تشکیل هفتمین جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان به ریاست محمد صادق معتمدیان، مقام عالی دولت در استان تهران خبر داد.

دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران با اشاره به داده هاو جمع بندی‌های صورت گرفته اعلام کرد: بنا بر مصوبات کارگروه مقررشد؛ مهدکودک‌ها و پیش دبستانی‌ها تعطیل و آموزش مدارس در کلیه مقاطع در شهر و استان تهران به استثنای ۵ شهرستان ملارد، رباط کریم، دماوند، فیروزکوه و پردیس طی فردا سه شنبه ۱۱ آذرماه به صورت مجازی و در بستر شاد برگزار شود.

عباس نژاد در خصوص وضعیت فعالیت دستگاه‌های اجرایی گفت: دستگاه‌های اجرایی استانی، ملی و شهرداری‌ها به جز مراکز امدادی و خدمات رسان و بخش‌های اداری بانک‌های استان تهران (برابر هماهنگی با شورای هماهنگی بانک‌ها) به جز شهرستان‌های ملارد، فیروزکوه، پردیس، رباط کریم و دماوند با نظر مدیر دستگاه امکان دور کاری را دارند، مشروط بر اینکه در امر خدمت رسانی به مردم خللی وارد نشود.

وی در خصوص فعالیت بانک‌ها نیز عنوان کرد: قسمت اداری بانک‌ها به صورت دورکاری و شعب به صورت کشیک با هماهنگی شورای هماهنگی بانک‌ها ارائه خدمت خواهند داشت.

دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران در خصوص طرح ترافیک نیز اظهار کرد: طرح زوج و فرد از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۱۸:۳۰ از درب منازل در تهران اجرامی‌گردد و اصناف از ۹:۳۰ صبح تا ۲۰:۳۰ دقیقه شب به جز اصناف خدماتی فعال خواهند بود.

وی اظهار کرد: تردد کامیون‌ها در سطح شهر به صورت شبانه روز به جز مواردی که حمل مواد فاسدشدنی و سوخت را دارند ممنوع است.

وی گفت: طبق مصوبات ضروری است که از روشن ماندن اتوبوس‌هاو مینی‌بوسها در پایانه‌ها و توقف گاه‌های شرکت واحد جلوگیری شود و پلیس راهور از تردد خودروهای دودزا و دارای آلایندگی قابل رؤیت ممانعت کند و همچنین اجرای برنامه‌هاو اقدامات مدیریت ترافیک و به‌روزرسانی و نصب دوربین‌های هوشمند با جدیت دنبال شود.

دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران افزود: استقرار پایگاه‌های سیار اورژانس در مناطق پرتردد شهرهای استان الزامی و استفاده از ماسک‌های مورد تأیید وزارت بهداشت خصوصاً برای گروه‌های حساس (کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی، زنان باردار) ضروری است و اطلاع‌رسانی گسترده درباره توصیه‌های بهداشتی، پرهیز از اقدامات تشدیدکننده آلودگی هوا، کاهش سفرهای غیرضروری و استفاده کمتر از خودروهای شخصی انجام و جلوگیری از پسماندسوزی وسوزاندن شاخ‌وبرگ درختان در تمام مناطق شهری، بخشداری‌ها و حریم شهرها صورت گیرد، همچنین، دانشگاه‌های علوم پزشکی استان اقدامات لازم درباره خودمراقبتی و توصیه‌های بهداشتی را انجام دهند و نظارت بر واحدهای آلاینده و نوع سوخت نیروگاه‌ها و صنایع تشدید شود و تمامی فعالیت‌های عمرانی شامل تخریب و آواربرداری در سطح استان ممنوع است.

    • علیرضا IR ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      8 2
      پاسخ
      شهریار تعطیل و البرز هم تعطیل بین اینها ملارد خوبه هواش؟ تعطیل نیست؟ یا بهارستان و اسلامشهر و قدس تعطیل انوقت رباط کریم باز؟
      • مرتضی IR ۱۶:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
        3 1
        آی شیطون همش دنبال تعطیلی هستیا
    • میم IR ۱۶:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      0 1
      پاسخ
      یعنی چی اخه بابا رباط‌کریم تا دوروز پیش تو نقشه نبود الان هر دقیقه جداش می‌کنید هوای دماوند و... چه دخلی به رباط‌کریم داره اصلا قابل مقایسه هست الان شهریار چرا تعطیل هست اونوقت رباط‌کریم نه
    • معتمدی IR ۱۷:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      11 1
      پاسخ
      سلام این چه وضعی درست کردین مینویسین با اجازه مدیر یک روز تو این مدت مدیر ما اجازه نداد. بچه دوره ابتدایی دارم اجازه نمیدن محل کارم ببرم، شاد مدام قطع میشه بچه از درسش افتاده منو پدرش سرکار....کم بدبختی داریم؟ این وضعیت همش از سو مدیریت یا تغطیل کنید یا شرط نذارید. همش با این نظرات استرس میارید رو زندگی مردم. کم اقتصاد کمر ما نشکسته. شرط شروط چیه دیگه ؟ لااقل این شرط بزارید مدیری مجبور میکنه بریم اداره، بچمونم بزاره ببریم. ی کلاس سومی مگه چقدر مسلطه به سبستم با این اینترنت داغون مملکت.
    • علی اتابک IR ۱۸:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      3 0
      پاسخ
      ظاهرا کارشناسی در مجموعه تصمیم گیر وجود ندارد. آلودگی هوای تهران در بخش عمده بعلت بنزین و گازوییل غیر استاندارد تولید داخل است. در شرایطی که مدارس دور کار می شوند و دستگاههای اجرایی ناکارآمد دور کار می شوند تاثیر قابل ملاحظه نخواهد داشت. عاقلانه این است که تعطیل شود عده ای از تهران خارج شوند مصرف سوخت تولیدی شما پایین بیاید
    • ش.ک IR ۲۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      4 0
      پاسخ
      با سلام. من دنبال تعطیلی نیستم ولی هوای تمیز و ییلاق فیروزکوه و دماوند کجا هوای رباط کریم کجا که با وجود فرودگاه و بنزین هواپیما و جاده ترانزیتی و شهرک صنعتی های رباط و پرند و..... بعلاوه ذرات خاک و بو و آلودگی ناشی از سوزاندن دائمی ضایعات و پسماند چیزی هست که هر روز شاهد هستیم نمی‌دونم با چه دلیل عینی ؛ علمی و منطقی شهروندان وکودکان و سالمندان ساکن رباط کریم باید هر لحظه این هوا را تنفس کنند؟؟!ما که بدلیل مشکل مسکن و کار حاشیه نشین شدیم باز هم باید بی عدالتی و تحمل کنیم؟!

