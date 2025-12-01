  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۳

مراکز تعویض پلاک فردا تعطیل نیست

رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور اعلام کرد: هموطنان می‌توانند فردا با نوبت اینترنتی برای تعویض پلاک مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن باسره، رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور فراجا با اشاره به غیر حضوری شدن ادارات در تهران و برخی از کلان شهرها گفت: باتوجه به مصوبه کارگروه‌های اضطرار آلودگی هوا در تهران و کلان شهرهایی که درگیر آلودگی هوا هستند، بسیاری از ادارات و مراکز خدمت رسان در روز سه شنبه (۱۱ آذرماه) شامل دورکاری شدند که این موضوع در خصوص مراکز تعویض پلاک و شماره گذاری صدق نمی‌کند.

وی افزود: همه مراکز تعویض پلاک و شماره گذاری سطح کشور همچون روزهای گذشته فعال بوده و ارائه خدمات به هموطنان عزیز به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور فراجا تاکید کرد: هموطنان عزیز حتماً قبل از مراجعه به مرکز تعویض پلاک و شماره گذاری نسبت به اخذ نوبت اینترنتی اقدام و در ساعت مشخص شده مراجعه و خدمات دریافت کنند.

کد خبر 6674648

