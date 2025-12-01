به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی این فیلم، پوستر مستند تازه مرتضی پایهشناس با عنوان «آبراه کوچکی در میان هور» را محمد تقیپور، گرافیست، طراح پوستر و برنده دو سیمرغ بلورین بهترین طراحی پوستر از جشنواره فیلم فجر طراحی کرده و مازیار دهقانی طراحی نشانه پوستر را برعهده داشته است.
«آبراه کوچکی در میان هور» به تهیه کنندگی یاسر فریادرس تولید شده است. این فیلم، روایتی است درباره آنهایی که در بن بست، امیدوارانه به جستجوی کشف راههای تازه هستند.
عوامل این پروژه عبارتند از تهیهکننده: یاسر فریادرس، کارگردان و تدوینگر: مرتضی پایهشناس، صداگذار: محمدحسین ابراهیمی، مدیرتولید و دستیار کارگردان: فرهاد درودگر، سرپرست گروه تحقیق: مرتضی قاضی، پوستر: محمد تقیپور، طراح نشانه پوستر: مازیار دهقانی، تصویربردار: ضیا حاتمی، دستیار تصویربردار: احمدرضا ثنایی، صدابردار: اکبر یعقوبی، تصویربردار هوایی: حسن مهجوری، اصلاح رنگ: علیرضا صلواتی. محصول: سازمان سینمایی سوره.
مرتضی پایهشناس کارگردانی مستندهای «فیلم ناتمامی برای دخترم سمیه»، «گلوله باران»، «وطن دوستی» و مجموعه مستند «هممسیر» را در کارنامه دارد.
