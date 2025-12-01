  1. استانها
تعطیلی برخی مدارس کهگیلویه و بویراحمد به دلیل تشدید آلودگی هوا

یاسوج-معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد از تعطیلی برخی مقاطع تحصیلی در شهرستان‌های گچساران، بهمئی، کهگیلویه، لنده و چرام به دلیل افزایش آلودگی هوا در روز سه‌شنبه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی شهامت در نشست مدیریت بحران با موضوع آلودگی هوا کهگیلویه و بویراحمد جزئیات تعطیلی مدارس در برخی مناطق استان را اعلام کرد و گفت: در جلسه‌ای که روز چهارشنبه با حضور مسئولان آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی استان برگزار خواهد شد، مقرر شده است رئیس دانشگاه علوم پزشکی از طریق صدا و سیمای درباره وضعیت بیماری‌های آنفلوانزا و ضرورت رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی اطلاع‌رسانی گسترده‌ای انجام دهد.

وی با اشاره به حساسیت موضوع تعطیلی مدارس، اظهار کرد: تصمیم‌گیری در این خصوص به دلیل تبعات آموزشی، حقوقی و اداری گسترده، باید با دقت و بر اساس معیارهای مصوب انجام و از هرگونه اقدام خارج از چارچوب جلوگیری خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: به دلیل تشدید آلودگی هوا، تمامی مدارس پیش‌دبستانی، ابتدایی و متوسطه اول «راهنمایی» در شهرستان‌های باشت، گچساران و بهمئی تعطیل خواهند بود.

وی ادامه داد: در شهرستان‌های کهگیلویه، لنده و چرام نیز تنها مدارس پیش‌دبستانی و ابتدایی در روز سه‌شنبه یازدهم آذرماه تعطیل هستند.

شهامت با ابراز امیدواری نسبت به بهبود شرایط جوی، اضافه کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی و با توجه به بارندگی‌های پیشِ‌رو، انتظار می‌رود شاخص آلودگی هوا در سطح شهرستان‌های استان کاهش یابد و شرایط به حالت عادی بازگردد.

    • بهههه IR ۱۶:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      مدرسه ها رو تعطیل کنید
    • ارااا IR ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      دانش آموزای متوسطه دوم ادم نیستن؟
      • IR ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
        والاا ما رو باید هم تعطیل کنید
      • Oaoosi US ۱۷:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
        واقعاااا منظورشون چیه😑
      • سارا IR ۰۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
        دقیقاً انگار مریض نمیشن.
    • ایلین IR ۱۷:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      چرا متوسطه دوم رو تعطیل نکردین یعنی چی مگه خون اونا از خون ما پرنگ تره
    • یک شخص ناشناس IR ۱۷:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      مگه میشه ما دبیرستانی ها آدم نباشیم؟! طبق پیش‌بینی های آب و هوا شناسی ، فردا شاخصه آلودگی هوای کهگیلویه ۱۹۲ هستش
    • IR ۱۷:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      بابا دبیرستان رو هم تعطیل کنید اوضاع اونجا بدتره
    • ووووپپپ US ۱۸:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      چرا انقدر جون دبیرستان بی ارزش واقعا متاسفم برای ای طرز فکر
    • سعادت IR ۱۸:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      سلام چرا مدارس در یاسوج تعطیل نمی کنید مخصوصا خوابگاها.
    • IR ۱۸:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      یعنی چه کهکیلویه بویر باید همه جا تعطیل باشه بچه هام سرما خوردن باعث شد خودم سرما بخورم تنگی نفس گرفتم خودم آلرژی داشتم بهتر شدم کرونا تعطیل کنید یاسوج راهنمایی ابتدایی دوباره چیه
    • IR ۱۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      په یاسوج چه
    • سارا IR ۱۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      یاسوج چی همیشه یاسوج پیدا نیست
    • علی IR ۲۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      و یاسوجی که همیشه اسم پنهانه اخه خدا بگم چیکارت نکنه استاندار و علوم پزشکی انفولانزا کشتمون میگی برو مدرسه😂😂💔
    • 😡😤 IR ۲۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      یعنی چی که همه مدارس تعطیل باشند بجز راهنمایی و دبیرستان یعنی خون ابتداپیش دبستان ازخون ما پررنگ تره اگه ما مریض بشیم چی😡😤
    • Mmm DE ۲۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      یعنی چی که یاسوجو تعطیل نمیکنین؟؟؟ مگه ما با بقیه مردم فرق میکنیم 😑
    • .. IR ۲۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      سلام و عرض ادب دختر من راهنمایی در یاسوج، مریض شده، انقدر آنفولانزا گسترش یافته که حال دخترم روز به روز بدتر میشه اگه لطفا مدارس یاسوج رو تعطیل کنید ممنون میشم
    • IR ۰۵:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      هی یادتون رفت دبیرستانیام هستن ماهم ادم هستیم یعنی چی خب هممون آدمیم چراتبعیض قائل میشی
    • فاطمه درخشنده IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      والا مدرسه شکوفا یاسوج تعطیل نبود
    • ناشناس IR ۱۸:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      خو یاسوج رو هم تعطیل کنید مگه ما انسان نیستیم؟؟؟

