به گزارش خبرنگار مهر، عیسی شهامت عصر یکشنبه در نشست ستاد بحران کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: روند افزایشی فعلی بیماری آنفلوآنزا به خودی خود نمی‌تواند توجیه‌کننده اقداماتی مانند تعطیلی مراکز تجمعی از جمله مدارس و دانشگاه‌ها باشد که برای پاک کردن صورت مسئله انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه کماکان مدارس کهگیلویه و بویراحمد در همه مقاطع و دانشگاه‌ها باز هستند، ادامه داد: این تصمیم با رصد روزانه و دقیق آمار توسط دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به‌صورت روزانه به دبیرخانه ستاد مدیریت بحران ارائه و تحت نظارت مستمر قرار دارد.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین بر برخورد با صفحات مجازی که با انتشار اخبار جعلی به تشویش اذهان عمومی دامن می‌زنند تاکید کرد.

وی ادامه داد: یکی از مصوبات الزام‌آور این جلسه مربوط به پایگاه‌های خبری دانست که تلاش دارند تصمیم‌گیری‌های کارشناسی این ستاد را تحت‌الشعاع قرار دهند که به مراجع قضائی معرفی شوند.

شهامت یادآور شد: قرار نیست صرفاً به دلیل برخورداری از یک فضای رسانه‌ای یا مجازی، اجازه اعمال نفوذ و اقدامات غیرکارشناسانه داده شود.

وی اضافه کرد: لازم است این سایت‌ها به‌سرعت احصاء و لیست آن‌ها برای اقدام قانونی تهیه و معرفی شوند زیرا هر فردی نباید خود را صاحب‌نظر و کارشناس این حوزه بداند.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: امروز همه خانواده‌ها در دوگانه تعطیلی یا عدم تعطیلی درگیر شده‌اند و این موضوع باید به‌عنوان یک درس عبرت جدی مدنظر همه ما قرار گیرد.

وی گفت: رعایت پروتکل‌های بهداشتی و خودمراقبتی در تمامی مراکز آموزشی باید به‌صورت جدی و نظارت‌شده پیگیری شود.