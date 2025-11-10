فارس پل ارتباطی ایران با ازبکستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت اقتصادی فارس به ریاست استاندار فارس با امضای تفاهمنامههای در حوزههای تجاری، کشاورزی و گردشگری از صادرات مصالح ساختمانی تا کشت فراسرزمینی پل مستحکمی میان اقتصاد ایران و ازبکستان بنا نهاد.
این هیأت در طول اقامت خود در ازبکستان، برنامههای گستردهای را برای توسعه همکاریهای دوجانبه اجرا کرد؛ اعضای هیأت با مقامات ارشد ازبکستان از جمله استاندار ولایت سرخاندریا دیدار و گفتوگو کردند.
یکی از دستاوردهای این سفر، امضای سند همکاریهای مشترک بین استاندار فارس و استاندار ولایت سرخاندریا بود؛ این سند حوزههای اقتصادی، فرهنگی و گردشگری را تحت پوشش قرار میدهد.
هیأت اقتصادی فارس با برگزاری نشستهای تخصصی B۲B، زمینههای همکاری مشترک با شرکای ازبکستانی را بهطور دقیق و عملیاتی بررسی کرد؛ آنان همچنین در نشستهای متعدد اقتصادی با تجار و بازرگانان دو کشور شرکت فعالانه داشتند.
هیأت اقتصادی فارس از مراکز صنعتی، کشاورزی و زیرساختی ولایت سرخاندریا بازدید کرد؛ کاروان اقتصادی فارس با حضور در قلب آسیای میانه، ظرفیتهای بینظیر استان را در عرصههای صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری به نمایش گذاشت.
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