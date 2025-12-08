تأکید بر نقش بانوان در طرح ملی «سبا» برای مدیریت بهینه مصرف برق

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست هماهنگی و آشنایی با طرح ملی «سبا» (سفیران بهینه‌سازی انرژی) که با هدف ترویج مصرف بهینه انرژی و توانمندسازی گروه‌های هدف، ظهر دوشنبه در محل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس و با حضور جمعی از کارکنان شهرستان‌های زیرمجموعه این شرکت برگزار گردید.

محمدحسین زارعی، مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، طرح ملی «سبا» را یک حرکت جامع فرهنگی دانست که به نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه انرژی در جامعه اختصاص دارد. وی گفت: این طرح با تمرکز بر آموزش بانوان و کودکان، در پی ایجاد تغییرات مثبت در مصرف انرژی در خانواده‌ها است.

وی ادامه داد: بانوان به دلیل مسئولیت‌های متعدد در منزل، از جمله تصمیم‌گیری در زمینه مصرف انرژی، نقش کلیدی در بهینه‌سازی مصرف انرژی در خانه‌ها دارند.

مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توزیع نیروی برق استان فارس افزود: طرح سبا، با استفاده از ابزارهای نوین آموزشی، به سفیران آموزش‌دیده کمک می‌کند تا روش‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را در خانه‌های خود پیاده‌سازی کنند، اساسی‌ترین نقطه شروع برای مدیریت مصرف انرژی و نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه، خانه و خانواده است و بانوان به عنوان مدیران خانه، نقش محوری دارند که همچنین، در کنار بخش ویژه بانوان، طرح سبا گروه هدف کودکان را نیز در نظر گرفته است.

زارعی گفت: طرح با تولید محتوای آموزشی جذاب و نوآورانه برای کودکان، تلاش دارد تا مفاهیم مصرف بهینه انرژی را از طریق بازی و سرگرمی به آنها آموزش دهد.

وی ادامه داد: طرح سبا نه تنها در بهینه‌سازی مصرف انرژی مؤثر است، بلکه در افزایش آگاهی عمومی و ایجاد مشارکت فعال در حفظ منابع انرژی نیز نقش مهمی دارد.

فاطمه کاظمی، کارشناس مدیریت مصرف برق شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، طرح ملی سبا را یکی از طرح‌های شاخص شرکت توانیر معرفی کرد و گفت: در این طرح، بانوان به عنوان مدیران انرژی در خانه‌ها آموزش می‌بینند و کودکان نیز از طریق دو شخصیت عروسکی «سبا» و «سپند» با مفاهیم صرفه‌جویی، نور، دما و مصرف هوشمند انرژی آشنا می‌شوند.

وی همچنین به نقش مهم بانوان در تغییر الگوی مصرف و کاهش هزینه‌های خانوار اشاره کرد و افزود: بانوان به عنوان همسر، مادر، مدیر برنامه‌ریزی خانواده و فردی که نقش اصلی در تنظیم خرید ایفا می‌کند، می‌توانند تأثیرات چشمگیری در کاهش هزینه‌های انرژی و تغییر الگوی مصرف داشته باشند.

در پایان این نشست، به پرسش‌های حاضرین در جلسه پاسخ داده شد و از همه افراد خواسته شد تا در اجرای این طرح و ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی در خانواده‌ها مشارکت فعال داشته باشند.