وزیر فرهنگ پاکستان به جشنواره جهانی فیلم فجر آمد

اورنگ زیب‌خان‌کهیچی وزیر فرهنگ پاکستان شامگاه یکشنبه با استقبال رئیس سازمان سینمایی برای شرکت در جشنواره جهانی فیلم فجر وارد شیراز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره جهانی فیلم فجر، اورنگ زیب‌خان‌کهیچی وزیر فرهنگ پاکستان شامگاه یکشنبه ۹ آذر با استقبال رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی و جمعی از مدیران سازمان سینمایی وارد شیراز شد.

رئیسه عادل رئیس هیئت مرکزی بازبینی فیلم و محمد سلیم مظهر رئیس فرهنگستان زبان اردو و ذوالنورین خان دستیار و رئیس دفتر وزیر اورنگ زیب‌خان‌کهیچی را در این سفر همراهی می‌کنند.

نخستین روز از نشست‌های بین‌المللی همکاری‌های سینمایی در جشنواره جهانی فیلم فجر با حضور محمد طیب مدیرکل امور بین‌الملل و جشنواره‌های سازمان امور سینمایی، الکساندر گستوف معاون استودیو ملی فیلم «بلاروس فیلم» و آرگن عادل اولو رئیس خانه سینمای قرقیزستان و مدیر جشنواره بین‌المللی فیلم بیشکک و نورگل مولدوشوا مدیر بین‌الملل سازمان سینمایی قرقیزستان برگزار شد.

اهمیت و جایگاه ویژه سینمای ایران در سطح جهانی، تولیدات مشترک و همچنین برپایی هفته‌های فیلم ازجمله مباحث و موضوعاتی بود که در این نشست‌ها توسط طرفین گفتگو و به تبادل‌نظر شد.

نشست‌های بین‌المللی همکاری سینمایی با حضور مقامات فرهنگی ۲۳ کشور در سطح وزیر، قائم‌مقام و معاون وزیر، روسای سینمایی در حاشیه چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر از روز یکشنبه ۹ آذر در شیراز کار خود را آغاز کرد.

