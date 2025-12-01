وزیر فرهنگ پاکستان به جشنواره جهانی فیلم فجر آمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره جهانی فیلم فجر، اورنگ زیب‌خان‌کهیچی وزیر فرهنگ پاکستان شامگاه یکشنبه ۹ آذر با استقبال رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی و جمعی از مدیران سازمان سینمایی وارد شیراز شد.

رئیسه عادل رئیس هیئت مرکزی بازبینی فیلم و محمد سلیم مظهر رئیس فرهنگستان زبان اردو و ذوالنورین خان دستیار و رئیس دفتر وزیر اورنگ زیب‌خان‌کهیچی را در این سفر همراهی می‌کنند.

نخستین روز از نشست‌های بین‌المللی همکاری‌های سینمایی در جشنواره جهانی فیلم فجر با حضور محمد طیب مدیرکل امور بین‌الملل و جشنواره‌های سازمان امور سینمایی، الکساندر گستوف معاون استودیو ملی فیلم «بلاروس فیلم» و آرگن عادل اولو رئیس خانه سینمای قرقیزستان و مدیر جشنواره بین‌المللی فیلم بیشکک و نورگل مولدوشوا مدیر بین‌الملل سازمان سینمایی قرقیزستان برگزار شد.

اهمیت و جایگاه ویژه سینمای ایران در سطح جهانی، تولیدات مشترک و همچنین برپایی هفته‌های فیلم ازجمله مباحث و موضوعاتی بود که در این نشست‌ها توسط طرفین گفتگو و به تبادل‌نظر شد.

نشست‌های بین‌المللی همکاری سینمایی با حضور مقامات فرهنگی ۲۳ کشور در سطح وزیر، قائم‌مقام و معاون وزیر، روسای سینمایی در حاشیه چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر از روز یکشنبه ۹ آذر در شیراز کار خود را آغاز کرد.