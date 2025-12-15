شیراز؛ خانه دائمی سیمرغ جهانی فجر و نقطه تلاقی میراث و هنر معاصر

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-مهدی رنجبر*: اینک که خورشید عنایت بر شیراز، مهد شعر و ادب پارسی و پایتخت معنوی فرهنگ ایران، تابیده است، فرصتی بی‌نظیر برای بازخوانی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری این شهر فراهم شده است.

شیراز، شهری که نامش با حافظ و سعدی گره خورده، با باغ‌های ایرانی چون ارم و عفیف‌آباد، مساجد رنگین‌کمانی نظیر نصیرالملک و میراث درخشان تئاتر عروسکی، همواره نماد اصالت و شکوه فرهنگی ایران بوده است. این شهر نه تنها گذشته‌ای درخشان دارد، بلکه همواره یکی از فعال‌ترین کانون‌های هنر و خلاقیت معاصر کشور نیز بوده است.

انتخاب شیراز به عنوان میزبان دبیرخانه دائمی جشنواره بین‌المللی فیلم فجر فراتر از یک میزبانی موقت است. این اقدام، پیوندی دوباره میان میراث فرهنگی غنی و هنر معاصر برقرار می‌کند و فرصت‌های بی‌نظیری برای توسعه سینما، گردشگری فرهنگی و جذب سرمایه‌گذاری در صنعت فیلم فراهم می‌آورد.

تصور کنید اکران فیلم‌های فاخر در دل باغ‌های تاریخی یا برگزاری کارگاه‌های تخصصی سینما با الهام از مکتب نگارگری و خوشنویسی شیراز؛ این می‌تواند سبکی نوین در سینمای ایران خلق کند که ریشه در ادبیات و عرفان دارد و می‌توان آن را «سینمای شیرازی» نامید.

از منظر زیرساختی، تثبیت دبیرخانه دائمی نیازمند ارتقای چشمگیر امکانات فنی و تجهیز سالن‌ها به فناوری‌های پیشرفته ۴K و بالاتر، ایجاد آرشیو ملی استاندارد، و توسعه فضاهای آموزشی برای تربیت نیروی متخصص در زمینه صدا، نور و تدوین است.

این اقدام، شیراز را به دروازه تعاملات سینمایی ایران با جهان تبدیل می‌کند و امکان گسترش شبکه ارتباطی بین‌المللی برای سینماگران ایرانی فراهم می‌آورد.

هم‌زمان، این موفقیت، نتیجه تلاش سال‌ها کوشش متمرکز و خلاقانه اهالی فرهنگ و هنر استان فارس است؛ هنرمندانی که هر یک به سهم خود میراث فرهنگی شهر را زنده نگه داشته‌اند.

از سینماگران، نویسندگان و فعالان تئاتر گرفته تا اساتید دانشگاه و رسانه‌ها، همه نقش خود را در این دستاورد برجسته ایفا کرده‌اند. حضور رسانه‌ها نیز در انعکاس دقیق و مسئولانه این رویداد، زمینه استقبال شایسته از جشنواره‌های آینده را فراهم خواهد کرد.

این موفقیت، بدون حمایت و همراهی مسئولان دولتی میسر نمی‌شد.

پیامدهای این اقدام تنها فرهنگی نیست؛ پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و آموزشی نیز قابل توجه است. انتظار می‌رود با تثبیت دبیرخانه، سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با سینما در فارس افزایش یابد و گردشگری سینمایی (Cine-Tourism) به یکی از محورهای مهم توسعه استان تبدیل شود.

علاوه بر آن، این اتفاق فرصتی برای تربیت نیروی انسانی متخصص، تولید آثار خلاقانه و توسعه سبک‌های نوین سینمایی فراهم می‌کند که می‌تواند نام شیراز را در عرصه جهانی برجسته‌تر سازد.

شیراز امروز نه تنها شهری تاریخی و ادبی است، بلکه خانه ابدی سیمرغ فجر شده است؛ جایی که میراث فرهنگی و هنر مدرن در آن به هم پیوند خورده و فصل جدیدی از شکوفایی هنری ایران آغاز شده است.

این یادداشت، سپاسی است از همه دست‌اندرکاران و امیدی است برای آینده‌ای روشن و خلاق در سینمای ایران، جایی که هر گام، بازتاب‌دهنده قدرت، اصالت و پویایی هنر ایرانی خواهد بود.

*مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس