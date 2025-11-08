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۱۷ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۰۳

معاون بازاریابی بانک مسکن تاکید کرد؛

افزایش سهم بانک مسکن در بازار بانکداری شرکتی با رویکردی نوین

افزایش سهم بانک مسکن در بازار بانکداری شرکتی با رویکردی نوین

مصطفی تقوی گفت: این بانک با تمرکز بر شناسایی مشتریان ویژه، توسعه ابزارهای دیجیتال، آموزش تخصصی کارکنان و ارائه خدمات در مسیر تقویت و گسترش بانکداری شرکتی گام برمی‌دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، مصطفی تقوی، عضو هیئت عامل و معاون مدیرعامل در امور شعب و بازاریابی بانک مسکن با اشاره به راهبرد جدید این بانک برای توسعه بانکداری شرکتی گفت: در مرحله نخست، تمرکز ما بر شناسایی مشتریان ویژه بر اساس شاخص‌هایی چون صنعت، اندازه، تعداد کارکنان، حجم تراکنش‌ها و نیازهای مالی با حداقل ریسک اعتباری است. بر همین اساس، مشتریانی که دارای فروش و درآمد بالای پنج هزار میلیارد ریال، یا حداقل ۳۰۰ نفر پرسنل، یا پذیرش در بورس و فرابورس ایران هستند، در دامنه بانکداری شرکتی قرار می‌گیرند.

وی افزود: شفافیت صورت‌های مالی، تایید گزارش‌ها از سوی حسابرسان مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی و داشتن سابقه تعامل وفادارانه با شبکه بانکی، از دیگر معیارهای انتخاب مشتریان شرکتی است.

معاون مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: در گام دوم، تمرکز ما بر رصد رقبا و حفظ و توسعه روابط با مشتریان شرکتی از طریق ارائه خدمات اختصاصی مانند بسته‌های مالی ویژه، مدیریت نقدینگی، مشاوره‌های تخصصی و بهره‌گیری از ابزارهای دیجیتال است که این هدف بدون آموزش هدفمند و تخصصی کارکنان شبکه بانکی محقق نخواهد شد.

بهبود تجربه مشتریان کلیدی با خدمات شخصی‌سازی شده

تقوی درباره بهبود تجربه مشتریان کلیدی بانکداری شرکتی گفت: بانک مسکن با تمرکز بر ارائه خدمات شخصی‌سازی‌شده، تسهیل در وثایق، ارتقای کیفیت خدمت و افزایش سرعت پاسخ‌گویی، به دنبال ایجاد تجربه‌ای متفاوت و ارزش‌آفرین برای مشتریان کلیدی است. این فرآیند با بهره‌گیری از مدیران حساب و کارگروه‌های بازاریابی آموزش‌دیده اجرا می‌شود.

نقش فناوری‌های نوین در توسعه بانکداری شرکتی

عضو هیئت عامل بانک مسکن با تأکید بر نقش فناوری‌های نوین در بانکداری شرکتی اظهار داشت: فناوری‌های نوین به نوعی قلب تپنده بانکداری شرکتی هستند. توسعه پلتفرم‌های اختصاصی، یکپارچه‌سازی خدمات دیجیتال، استفاده از هوش مصنوعی، داده‌کاوی و سامانه‌های CRM موجب می‌شود نیازهای مشتریان سریع‌تر شناسایی و خدمات متناسب‌تری ارائه شود.

به گفته تقوی، این تحولات علاوه بر افزایش رضایت مشتریان، به کنترل بهتر ریسک‌های اعتباری و ارتقای سودآوری بانک نیز منجر می‌شود.

معاون مدیرعامل بانک مسکن درباره تمایز بانک مسکن با رقبا تصریح کرد: این بانک در تلاش است فراتر از ارائه خدمات استاندارد عمل کرده و به بخشی از زنجیره ارزش مشتری تبدیل شود. ما به‌عنوان شریک راهبردی مشتریان در مدیریت نقدینگی و ارائه مشاوره‌های تخصصی عمل می‌کنیم. همچنین با طراحی بسته‌های ویژه برای صنایع خاص و ایجاد مسیرهای ارتباطی سریع و مستقیم، تجربه‌ای متمایز برای مشتریان شرکتی رقم می‌زنیم.

چشم‌انداز پنج ساله برای بانکداری شرکتی هوشمند

او با اشاره به چشم‌انداز پنج‌ساله بانکداری شرکتی افزود: در افق پنج‌ساله، بانک مسکن قصد دارد با دیجیتالی‌سازی کامل فرآیندها، ارائه خدمات مالی هوشمند و شخصی‌سازی‌شده و تقویت ارتباطات استراتژیک با مشتریان کلیدی، جایگاه خود را به‌عنوان بانک پیشرو در بانکداری شرکتی تثبیت کند.

وی گفت: هدف ما افزایش تعداد مشتریان شرکتی با ریسک اعتباری کنترل‌شده و تعامل مثبت با شبکه بانکی است تا ضمن افزایش سودآوری، پایداری مالی بانک نیز تضمین شود.

معاون مدیرعامل بانک مسکن در پایان از جذب شرکت‌های بزرگ صنعتی خبر داد و گفت: در مدت اخیر، چندین شرکت برجسته از جمله نفت خلیج فارس، پتروشیمی پارس، پتروشیمی پردیس، وین‌تک، فولاد دشتستان، رنگ و رزین الوان، فولادیار کوروش و چکاد جنوب به جمع مشتریان بانک پیوسته‌اند که نشان‌دهنده اعتماد صنایع بزرگ کشور به بانک مسکن است.

کد مطلب 6648731

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