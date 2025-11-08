افزایش سهم بانک مسکن در بازار بانکداری شرکتی با رویکردی نوین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، مصطفی تقوی، عضو هیئت عامل و معاون مدیرعامل در امور شعب و بازاریابی بانک مسکن با اشاره به راهبرد جدید این بانک برای توسعه بانکداری شرکتی گفت: در مرحله نخست، تمرکز ما بر شناسایی مشتریان ویژه بر اساس شاخصهایی چون صنعت، اندازه، تعداد کارکنان، حجم تراکنشها و نیازهای مالی با حداقل ریسک اعتباری است. بر همین اساس، مشتریانی که دارای فروش و درآمد بالای پنج هزار میلیارد ریال، یا حداقل ۳۰۰ نفر پرسنل، یا پذیرش در بورس و فرابورس ایران هستند، در دامنه بانکداری شرکتی قرار میگیرند.
وی افزود: شفافیت صورتهای مالی، تایید گزارشها از سوی حسابرسان مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی و داشتن سابقه تعامل وفادارانه با شبکه بانکی، از دیگر معیارهای انتخاب مشتریان شرکتی است.
معاون مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: در گام دوم، تمرکز ما بر رصد رقبا و حفظ و توسعه روابط با مشتریان شرکتی از طریق ارائه خدمات اختصاصی مانند بستههای مالی ویژه، مدیریت نقدینگی، مشاورههای تخصصی و بهرهگیری از ابزارهای دیجیتال است که این هدف بدون آموزش هدفمند و تخصصی کارکنان شبکه بانکی محقق نخواهد شد.
بهبود تجربه مشتریان کلیدی با خدمات شخصیسازی شده
تقوی درباره بهبود تجربه مشتریان کلیدی بانکداری شرکتی گفت: بانک مسکن با تمرکز بر ارائه خدمات شخصیسازیشده، تسهیل در وثایق، ارتقای کیفیت خدمت و افزایش سرعت پاسخگویی، به دنبال ایجاد تجربهای متفاوت و ارزشآفرین برای مشتریان کلیدی است. این فرآیند با بهرهگیری از مدیران حساب و کارگروههای بازاریابی آموزشدیده اجرا میشود.
نقش فناوریهای نوین در توسعه بانکداری شرکتی
عضو هیئت عامل بانک مسکن با تأکید بر نقش فناوریهای نوین در بانکداری شرکتی اظهار داشت: فناوریهای نوین به نوعی قلب تپنده بانکداری شرکتی هستند. توسعه پلتفرمهای اختصاصی، یکپارچهسازی خدمات دیجیتال، استفاده از هوش مصنوعی، دادهکاوی و سامانههای CRM موجب میشود نیازهای مشتریان سریعتر شناسایی و خدمات متناسبتری ارائه شود.
به گفته تقوی، این تحولات علاوه بر افزایش رضایت مشتریان، به کنترل بهتر ریسکهای اعتباری و ارتقای سودآوری بانک نیز منجر میشود.
معاون مدیرعامل بانک مسکن درباره تمایز بانک مسکن با رقبا تصریح کرد: این بانک در تلاش است فراتر از ارائه خدمات استاندارد عمل کرده و به بخشی از زنجیره ارزش مشتری تبدیل شود. ما بهعنوان شریک راهبردی مشتریان در مدیریت نقدینگی و ارائه مشاورههای تخصصی عمل میکنیم. همچنین با طراحی بستههای ویژه برای صنایع خاص و ایجاد مسیرهای ارتباطی سریع و مستقیم، تجربهای متمایز برای مشتریان شرکتی رقم میزنیم.
چشمانداز پنج ساله برای بانکداری شرکتی هوشمند
او با اشاره به چشمانداز پنجساله بانکداری شرکتی افزود: در افق پنجساله، بانک مسکن قصد دارد با دیجیتالیسازی کامل فرآیندها، ارائه خدمات مالی هوشمند و شخصیسازیشده و تقویت ارتباطات استراتژیک با مشتریان کلیدی، جایگاه خود را بهعنوان بانک پیشرو در بانکداری شرکتی تثبیت کند.
وی گفت: هدف ما افزایش تعداد مشتریان شرکتی با ریسک اعتباری کنترلشده و تعامل مثبت با شبکه بانکی است تا ضمن افزایش سودآوری، پایداری مالی بانک نیز تضمین شود.
معاون مدیرعامل بانک مسکن در پایان از جذب شرکتهای بزرگ صنعتی خبر داد و گفت: در مدت اخیر، چندین شرکت برجسته از جمله نفت خلیج فارس، پتروشیمی پارس، پتروشیمی پردیس، وینتک، فولاد دشتستان، رنگ و رزین الوان، فولادیار کوروش و چکاد جنوب به جمع مشتریان بانک پیوستهاند که نشاندهنده اعتماد صنایع بزرگ کشور به بانک مسکن است.
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