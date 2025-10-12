به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به نقش پررنگ بیمه در مدیریت ریسک و ثبات اقتصادی گفت: شرکتهای بیمه در جهان با بهرهگیری از فناوریهای نو و تحلیل داده، توانستهاند فرآیند بیمه را سادهتر و سودآورتر کنند؛ الگویی که میتواند برای شرکتهای ایرانی نیز درسآموز باشد.
سیدطهحسین مدنی با بیان اینکه بیمه امروز به بخش جداییناپذیر اقتصاد تبدیل شده و گردش مالی بسیار بالایی را به خود اختصاص داده است، گفت: کسب و کارهای بیمهای در برابر مبلغ معینی که دریافت میکنند؛ به پرداخت کننده مبلغ تعهد میدهند تا در صورت وقوع حوادث یا رویدادهای مشخص و ناخواسته، خسارت وارده را جبران کنند.
مهندسی ریسک و رقابت در صنعت بیمه
مدنی افزود: کسب و کارهای بیمهای در صورت بهرهمندی از یک مهندسی و آنالیز ریسک و برنامهریزی مالی برای پذیرش سطوح مختلف ریسک، میتوانند ریسک کمتری را متحمل شده، شاخص عملکرد خود را مثبت کرده و سودآوری داشته باشند و به حیات خود ادامه دهند. این شرکتها رقابت شدیدی برای جبران بهتر خسارت، افزایش سرعت تسویه دیون و ارائه قیمتهای بهتر به مشتریان دارند. بیمهگذاران هم در واقع شرکتهای بیمهای را با پرداخت مبالغ معین در بخشی از سود خود شریک میکنند تا بتوانند زیانهای احتمالی بزرگتر را کنترل کنند.
وی با بیان اینکه نوع کسب و کار بیمه باعث شکلگیری نوعی تضاد طبیعی میان منافع بیمهگر و بیمهگذار میشود، ادامه داد: به طور کلی بیمهگذاران به دنبال کاهش ریسک با پرداخت هزینه کمتر و دریافت پوشش بیشتر هستند در طرف مقابل شرکتهای بیمه هم به دنبال کاهش پذیرش مسئولیت ریسک و احتمال وقوع آن و البته دریافت هزینه بیشتر هستند. این تضاد در یک نقطه بهینه با هم تلاقی خواهد کرد. این نقطه جایی است که بیمهگر و بیمهگذار بر روی هزینه و پوشش ریسک به توافق میرسند. یعنی شرکت بیمه و مشتری میپذیرند که برای چه میزان ریسک چه هزینهای رد و بدل کنند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در ادامه تصریح کرد: این نقطه بهینه در صنعت بیمه از اهمیت بسیار مهمی برخوردار است. شرکتهای بیمهای در دنیا برای رسیدن به این نقطه بهینه اقدامات مختلفی انجام دادهاند که میتواند برای شرکتهای بیمه در ایران درسهای آموزندهای داشته باشد.
راهکارهای کاهش ریسک
وی تصریح کرد: این اقدامات میتواند از انتخاب نوع حمل و نقل تا تعیین مسیرهای کمریسکتر را در بر بگیرد. یعنی شرکتها به جای ارائه خدمات گرانتر به مشتریان شیوههای حمل و مسیرهای خاصی را پیشنهاد میدهند تا احتمال بروز حادثه و جبران خسارت را کاهش دهند. مثلاً بعد از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و ناامن شدن کانال سوئز، نرخ بیمه در این مسیر به سطح شرایط جنگی رسید. شرکتهای بیمهای در مقابل مسیرهای جایگزینی را هم با نرخ بیمه عادی پیشنهاد دادند تا تجار و مالکان، کشتی را به این مسیرها سوق داده و سطح ریسک خود را کاهش دهند.
اهمیت سادهسازی فرآیند بیمه برای مشتریان / تجربه شرکتهای مختلف جهان
مدنی در ادامه گفت: علاوه بر این مدل اقدامات، تجربههای جهانی در حوزه بیمه حاکی از اهتمام جدی شرکتهای بیمهای بر سادهسازی فرآیند بیمه برای مشتریان است. چون معمولاً مشتریان در نهایت به قیمت و به صرفهبودن آن، با توجه به سطح پوشش نگاه میکنند.
وی با اشاره به اقدامات برخی شرکتهای بیمه در جهان برای کاهش ریسک، سادهسازی فرآیند و ایجاد یک معادله برد-برد در رسیدن به نقطه بهینه و اهمیت توجه شرکتهای ایرانی به این تجربیات، گفت: برخی از شرکتها سعی کردهاند قیمت را به صورت لحظهای تعیین کنند. شرکت Loadsure با ایجاد یک پلتفرم دیجیتال، هم قیمتگذاری محمولهها را پویا، فوری و لحظهای کرده و هم پرداخت خسارت را به صورت خودکار انجام میدهد.
معرفی شرکت Loadsure
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند درباره شرکت Loadsure توضیح داد: این شرکت سال ۲۰۱۸ در لندن تأسیس شد. از ویژگیهای کلیدی Loadsure میتوان به بیمه دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی اشاره کرد. این ساز و کار به دلیل لحاظ کردن شرایط لحظهای، برای مشتریان هزینه کمتری خواهد داشت. تسویه خسارت خودکار و سریع هم به خوبی توانسته نظر مشتریان این شرکت را به خود جلب کند. این شرکت با بهرهگیری از ابزارهای نوین چون تحلیل ریسک جامع با هوش مصنوعی، علاوه بر افزایش سرعت اجرای فرایندها موفق به مدیریت مخارج سربار خود نیز شده است.
شرکت AXA XL و نوآوری در بیمههای تخصصی
مدنی افزود: AXA XL هم یکی دیگر از شرکتهای پیشرو در حوزه بیمه تخصصی، بیمه باربری، بیمه دریایی و بیمههای بزرگ صنعتی است. این شرکت سال ۱۹۸۶ با نام XL Group در برمودا پایهگذاری شد و سال ۲۰۱۸ توسط AXA خریداری شد. دفتر مرکز کنونی این شرکت در استمفورد آمریکا است. چیزی که باعث تمایز این شرکت در حوزه بیمه شده، صدور آنلاین بیمه بار برای کارگزاران و مهندسی ریسک است.
وی گفت: AXA XL برای کارگزارن یک پورتال آنلاین ایجاد کرده تا بتوانند با سرعت بالا برای شرکتهای کوچک و متوسط بیمه بار صادر کنند. این موضوع فرآیند صدور بیمه را تسهیل، کار اداری و زمان پاسخگویی را کاهش و کیفیت سبد بیمهها را با استانداردسازی دادهها بهبود داده است. این موارد باعث پیشتازی این شرکت در زمینه بیمههای با ریسک بالا مانند انرژی، ساختوساز، حملونقل و داراییهای بزرگ شده است.
تجربه Allianz / AGCS در مهندسی ریسک
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: Allianz / AGCS یا Allianz Commercial یکی دیگر از شرکتهای مطرح در بیمههای صنعتی و تجاری، بیمه بار و حملونقل است. سابقه فعالیت گروه Allianz به سال ۱۸۹۰ و AGCS به سال ۲۰۰۶ باز میگردد. این شرکت ساز و کاری برای ارائه حضوری یا آنلاین خدمات مشاوره و مهندسی ریسک اختصاصی در حوزههای عملیات زنجیره تأمین، انبارداری و حمل بار ایجاد کرده است. مشاوران این شرکت برنامههای کاهش ریسک، آموزش و طرحهای تداوم کسبوکار طراحی میکنند. Allianz بهصورت عمومی مطالعات موردی منتشر کرده که نشان میدهد چگونه اقدامات مهندسی ریسک مانند طرحهای حفظ یکپارچگی بار، توصیههای بستهبندی و تحلیل مسیر باعث کاهش خسارتها و اختلالات میشود.
وی گفت: ساز و کار این شرکت برای بیمهگذاران مزایایی چون کاهش شدت خسارت، بهبود تداوم فعالیت و در برخی موارد دریافت تخفیف در حق بیمه و برای بیمهگر کاهش خسارت، دقت بیشتر در ارزیابی ریسک و سودآوری بالاتر و امکان قیمتگذاری رقابتی را فراهم کرده است. این شرایط باعث شده این شرکت آلمانی در پوشش بیمه دریایی، حملونقل جهانی و بیمه جنگ دریایی نقش محوری داشته باشد.
شرکت Zego و بیمه کوتاهمدت ناوگان شهری
مدنی در ادامه شرکت Zego را هم معرفی کرد و گفت: این شرکت سال ۲۰۱۶ با تمرکز بر بیمه خودروهای تجاری و حملونقل شهری در لندن تأسیس شد. این شرکت سعی کرده اپلیکیشنی را در اختیار رانندگان ونها و ناوگان کوچک قرار دهد تا نرخ بیمه را در چند دقیقه دریافت و موضوعات بیمهای خود را به صورت آنلاین و فوری مدیریت کنند.
وی با بیان اینکه Zego تمرکز ویژهای بر بیمه کوتاهمدت برای اقتصاد گیگ یا پروژهای ناوگان تحویل کالا داشته است، گفت: این ساز و کار باعث شده رانندگان بتوانند هزینه بیمه را فقط به ازای هر بار استفاده پرداخت کنند. این امکان تقلب و فعالیتهای بدون بیمه را کاهش داده و روند پرداخت خسارت را ساده کرده است.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از ساز و کار قیمتگذاری Zego بر مبنای دادههای تلماتیک بنا شده است. تلماتیک یا تله ماتیک از ترکیب فناوریهای تله کام و انفورماتیک به وجود آمده است. این سیستم روی خودروها پیاده سازی میشود و از راه دور اطلاعات را دریافت کرده و جهت پردازش به ناوگان میفرستد. تلماتیک که تا ۱۰ سال قبل اصلاً وجود نداشته است، امروز درشمار پرکاربردترین فناوریهای جهان است و صنایع متعددی مانند بیمه، ساخت و ساز، حفاری و حمل و نقل، به کمک فناوری تلماتیک توانستهاند سطح کیفی خدمات و محصولات همچنین میزان سوددهی خود را افزایش دهند. Uber، Deliveroo و Flink از مشتریان این شرکت هستند.
نوآوری در بیمه بازرگانی؛ همکاری Marsh و Tokio Marine
مدنی در ادامه گفت: Marsh & Tokio Marine Kiln هم توانسته با پوشش اختلال در بنادر و وقفه در کسب و کار، دست به نوآوری مهمی در حوزه بیمه بازرگانی، بیمه بار و بیمه ریسکهای ویژه بزنند. ساز و کار این دو شرکت ژاپنی و آمریکایی با پوشش ریسک توقف فعالیت، نگرانیهای مالی بنادر، اپراتورهای ترمینال و مدیران زنجیره تأمین را کاهش داد. امروز همکاری Marsh و Tokio Marine Kiln به خوبی جایگاه این دو شرکت را در بیمههای دریایی و باربری جهانی تقویت کرده است.
نقش فینتکها و استارتاپها در تحول بیمه
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در ادامه گفت: علاوه بر شرکتهای بیمه، ما در این حوزه شاهد فعالیت فینتکها(Insurtechs)، MGAها و بازیگران دیجیتال هم هستیم که به خوبی توانستهاند برای خود جایگاه مناسبی در حوزههای بیمه بار، حملونقل، ترانزیت و مسئولیت تجاری در کشورهای توسعه یافته کسب کنند.
وی افزود: MiKargo247 یکی از این فینتکهاست که سال ۲۰۱۸ در تگزاس تأسیس شده و امروز با کمتر از ۵۰ نفر نیروی کار توانسته در بیمه بار جادهای به شرکتهای حملونقل و لجستیکی بیمه بار فوری و خودکار با استفاده از اپلیکیشن ارائه دهد.
مدنی ادامه داد: Flycovr یکی دیگر از این شرکتهاست که سال ۲۰۲۱ در آمریکا تأسیس شده است. تعداد کارکنان Flycovr کمتر از ۳۰ نفر است و توانسته با پلتفرم نوپای خود بیمه حملونقل هوایی و زمینی لحظهای ارائه کند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تصریح کرد: Breeze هم سال ۲۰۱۹ در آمریکا تأسیس شده و تعداد کارکنان آن حدود ۱۰۰ نفر است. Breeze پلتفرمی آنلاین برای صدور فوری بیمههای عمر و ناتوانی شغلی است و اگرچه حوزه آن مستقیماً باربری نیست، اما بهعنوان یکی از استارتاپهای موفق در حوزه بیمه شناخته میشود که الگوریتمهای صدور سریع و تحلیل ریسک خودکار دارد.
وی افزود: شرکت آمریکایی Redkik هم پلتفرمی برای بیمه بار دیجیتال ایجاد کرده و از دادههای حملونقل برای ارائه بیمه در لحظه استفاده میکند و با شرکتهایی مانند Munich Re و Marsh همکاری دارد.
مدنی اظهار کرد: Parsyl هم توانسته با استفاده از اینترنت اشیا و حسگرهای پیشرفته، به ارائه بیمه و تحلیل دادههای زنجیره تأمین، بهویژه در کالاهای حساس به دما مثل واکسن و مواد غذایی و کنترل ریسک زنجیره سرد بپردازد و بیمهای متناسب با ریسک واقعی ارائه دهد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: DUAL Europe هم یک شرکت بریتانیایی است که سال ۱۹۹۸ تأسیس شده و تعداد کارکنان آن حدود هزار نفر است. این شرکت در حوزه بیمههای تجاری و بار فعالیتهای نوین و سوابق خوبی دارد.
مدنی گفت: Ascot (Marine Cargo & War Facility) هم از شرکتهای فعال در حوزه بیمههای مرتبط با درگیریها، جنگ و ترانزیت دریایی جهانی است که با تمرکز بر استراتژیهایی چون تمرکز بر محصول (Product Focus / Specialization)و سفارشیسازی اقتصادی (Mass Customization) دستاوردهای خاصی را کسب کرده است.
این کارشناس ارشد حوزه کسب و کار گفت: تجربه شرکتهای خارجی در صنعت بیمه نشان میدهد که نوآوری، استفاده از فناوریهای دیجیتال، تحلیل داده و مهندسی ریسک، نقش کلیدی در افزایش سودآوری، کاهش ریسک و رضایت مشتریان دارد. هرچند برخی از این موارد در کشور ما نیز درحال اجرا است اما شرکتهای پیشرو بیمهای ایرانی با بهرهگیری از این تجربیات میتوانند فرآیندها را سادهتر، قیمتگذاری را پویا و خدمات را متناسب با نیاز مشتریان ارائه دهند. از سوی دیگر برخی پیوندهای تخصصی صنعت بیمه در جهان نشان داده که این همکاریها تا چه حد میتواند بر اقتصاد طرفین اثرات فوری و مثبتی داشته باشد. در ایران نیز باید این همکاریها شکل بگیرد تا اثرات ویژه و چشمگیر نمایان شود. به طور مثال پیوند برخط صنعت بیمه با تجارت و ابزارهایی چون اطلس تجارت ایران با بهرهگیری از تکنیکهای مجهز به هوش مصنوعی قطعاً عوائد ویژهای خواهد داشت که در این رابطه در نشست پیش رو اطلس تجارت ایران به گفتگو خواهیم نشست.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در انتها گفتگو اضافه کرد: از سوی دیگر توجه به هر نوع از نوآوری نه تنها امکان رقابت در بازار داخلی و جهانی را افزایش میدهد، بلکه به ایجاد یک صنعت بیمه مدرن، سودده، سودآور و کارآمد با پوشش ریسک بهینه کمک میکند و شرکتهای ایرانی را برای مواجهه با چالشهای اقتصادی و تجاری همچون تشدید تحریمها بعد از فعال شدن مکانیزم ماشه آماده میسازد.
