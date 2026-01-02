به گزارش خبرنگار مهر، محمد شفیعی شامگاه پنج‌شنبه در جریان بازدید استاندار کرمانشاه از مرز بین‌المللی خسروی اظهار کرد: با تکمیل زیرساخت‌های لازم، این مسیر به‌طور کامل آماده بهره‌برداری است و به‌زودی با حضور استاندار کرمانشاه و استاندار دیالی عراق، بهره‌برداری رسمی از این مسیر آغاز خواهد شد.

وی افزود: در فاز نخست این طرح، مسیر برای تردد خودروهای سواری پیش‌بینی شده و در فاز دوم، تردد اتوبوس‌ها و کاروان‌های زیارتی نیز از این مسیر انجام خواهد شد.

فرماندار قصرشیرین با بیان اینکه این طرح برای نخستین‌بار در سطح کشور اجرایی می‌شود، تصریح کرد: برای اولین‌بار در کشور، مسیر اختصاصی عبور خودروهای کاروان‌های زیارتی از کاپوتاژ مورد استفاده قرار می‌گیرد که این اقدام نقش مهمی در تسهیل تردد زائران و ارتقای خدمات مرزی خواهد داشت.

شفیعی با قدردانی از حمایت‌ها و پیگیری‌های استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: این دستاورد حاصل همراهی و حمایت ویژه استاندار محترم و همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط است و نقش مؤثری در توسعه تردد مرزی و رونق فعالیت‌های اقتصادی و زیارتی منطقه خواهد داشت.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با بهره‌برداری از این مسیر، شاهد افزایش رضایتمندی زائران و بهبود خدمات مرزی در شهرستان قصرشیرین و استان کرمانشاه خواهیم بود.