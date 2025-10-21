به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد خسروی، شهردار منطقه ۲۲ از برگزاری رویداد فرهنگی، هنری جشن باران در روز جمعه دوم آبانماه در بوستان سمنها خبر داد.
خسروی در تشریح این برنامه گفت: جشن باران با هدف تقویت نشاط اجتماعی، ترویج فرهنگ هنر و ایجاد فضایی شاد و خانوادگی برای شهروندان منطقه طراحی شده است. این جشن تلفیقی از هنر، همدلی و شور پاییزی است که قرار است به یکی از خاطرهانگیزترین رویدادهای فرهنگی سال در منطقه ۲۲ تبدیل شود.
وی با تأکید بر اینکه برگزاری این رویداد در راستای پاسداشت فرهنگ ایرانی و حمایت از هنر اصیل این مرز و بوم است، افزود: جشن باران تلاشی است برای زنده نگه داشتن و ارزشگذاری بر هنرهای اصیل ایرانی که در سالهای اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند. ما با برگزاری این جشن میکوشیم بار دیگر زیبایی، اصالت و معنا را از دل هنر ایرانی به زندگی مردم بازگردانیم و از هنرمندانی که دل در گرو فرهنگ این سرزمین دارند، حمایت کنیم.
شهردار منطقه ۲۲ ادامه داد: در قلب جشن باران، مسابقهی بزرگ کالیگرافی، تذهیب و نقاشی روی چتر برگزار میشود که با جوایز نقدی ۳۰، ۲۰ و ۱۰ میلیون تومانی، بستری ارزشمند برای بروز استعداد و خلاقیت هنرمندان فراهم میکند. داوری این مسابقه نیز توسط جمعی از استادان برجستهی هنرهای تجسمی و خوشنویسی کشور انجام خواهد شد تا سطح کیفی و هنری جشن در بالاترین حد ممکن حفظ شود.
خسروی با اشاره به بخشهای جانبی این جشن تصریح کرد: در این رویداد، برنامههای متنوعی همچون گذر پاییزی برای عکاسی، گذر فرهنگی با اجرای موسیقی زنده و هنرهای نمایشی، برپایی سیاهچادر اقوام ایرانی، ایستگاههای خوراکی محلی، بخش عکاسی حرفهای و موبایلگرافی، و برنامههای شاد و سرگرمکننده برای کودکان و خانوادهها پیشبینی شده است.
وی افزود: در بخش محیطزیستی جشن نیز با حضور چهرههای شناختهشده این حوزه، موضوعاتی همچون کمبود منابع آبی، اهمیت حفظ فضای سبز و راهکارهای مقابله با خشکسالی مورد بررسی قرار میگیرد.
شهردار منطقه ۲۲ در پایان گفت: تمامی تمهیدات لازم برای میزبانی شایسته از شهروندان در بوستان سمنها فراهم شده است. جشن باران از ساعت ۱۰ صبح روز جمعه، دوم آبانماه برگزار میشود و حضور برای عموم آزاد است. علاقهمندان به شرکت در بخش مسابقه هنری میتوانند از طریق روابط عمومی منطقه ثبتنام کنند.
