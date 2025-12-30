به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، «اورزلا فون در لاین» رئیس کمیسیون اروپا امروز سه شنبه در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: امروز بحث‌های خوبی با سران کشورهای اروپایی در مورد حمایت ما از اوکراین، امنیت آن و بازسازی آن کشور داشتیم.

رئیس کمیسیون اروپا در این خصوص وعده داد: در نهایت، رفاه کشور آزاد اوکراین در گرو پیوستن به اتحادیه اروپا است. همچنین این امر به خودی خود یک تضمین امنیتی کلیدی است. پیوستن فقط به نفع کشورهایی که به اتحادیه اروپا می‌پیوندند نیست؛ همانطور که موج‌های متوالی گسترش اتحادیه نشان می‌دهد، کل اروپا از آن سود می‌برد.

این در حالیست که مسکو پیشتر اعلام کرده بود که کی یف نمی‌تواند به ائتلاف نظامی ناتو بپیوندد، اما مخالفتی با پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا ندارد.

بر اساس دیدگاه صاحبنظران، اتحادیه اروپا با وعده واهی پیوستن کی یف به بروکسل، اوکراین را به مقابله با روسیه ترغیب می‌کند.