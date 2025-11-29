به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر رامجردی، عصر شنبه در جریان بازدید از اقامتگاه همراه بیمار سعدی در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت‌های این مجمع طی دو دهه گذشته گفت: از سال ۱۳۸۲ تاکنون، یکی از مهم‌ترین اقدامات ما نیازسنجی و اولویت‌بندی خدمات حوزه سلامت بوده است. بسیاری از نیازهایی که مردم حتی از آن اطلاع نداشتند، از جمله اقامتگاه همراه بیمار، در این فرآیند شناسایی و اجرایی شد.

وی افزود: اولین کلنگ‌زنی اقامتگاه همراه بیمار در زینبیه شیراز انجام شد و امروز پس از ۲۲ سال، ساخت اقامتگاه همراه بیمار به عنوان بخشی از نقشه بیمارستان‌ها در وزارت بهداشت پذیرفته شده و به الگویی ملی تبدیل شده است. اکنون در شیراز و برخی شهرستان‌ها، ۱۸ اقامتگاه فعال داریم که روزانه حدود ۴۵۰ نفر از بیماران و همراهانشان در آن‌ها اسکان داده می‌شوند.

رامجردی با اشاره به هزینه‌های نگهداری این مراکز اظهار کرد: هزینه هر نفر در شبانه‌روز حدود ۱۵۰ هزار تومان برآورد شده است. برای تأمین این هزینه‌ها صندوقی ایجاد شده و خیرین کمک‌های قابل توجهی داشته‌اند، اما حدود ۴۰ درصد از افراد حتی توان پرداخت همین مبلغ را ندارند. از این رو، انتظار داریم شورای اسلامی شهر و شهرداری شیراز در نگهداری و اداره این مراکز مشارکت کنند.

وی ادامه داد: این ساختمان‌ها هیچ منفعت شخصی ندارند و تمامی درآمدها صرف خدمات بیماران نیازمند می‌شود. با این حال، تراز مالی منفی است و برای ادامه فعالیت نیازمند حمایت جدی هستیم. همچنین پایان کار برخی ساختمان‌ها که بدون پروانه اما با نظارت فنی ساخته شده‌اند باید توسط شهرداری صادر شود تا بتوانیم مجوزهای گردشگری و خدماتی لازم را دریافت کنیم.

مدیرعامل مجمع خیرین تأمین سلامت فارس در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت اطلاع‌رسانی تأکید کرد و گفت: بسیاری از مردم هنوز از وجود این اقامتگاه‌ها بی‌خبرند. رسانه‌ها باید این خدمات را معرفی کنند تا مردم حمایت‌های هدفمند خود را به این مراکز اختصاص دهند.

رامجردی در پایان ضمن قدردانی از حمایت‌های شهرداری و شورای شهر شیراز گفت: هر کمکی که به این مراکز شود، در حقیقت حمایت از بیماران نیازمند است. ما برای کمک به نگهداری و اداره اقامتگاه‌ها، صدور پایان کار ساختمان‌ها و تقویت اطلاع‌رسانی عمومی نیازمند یاری هستیم. امیدواریم با همراهی همه دستگاه‌ها و خیرین، این خدمات پایدار بماند و الگویی برای سایر شهرهای کشور شود.