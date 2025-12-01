به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر دوشنبه و در ادامه برنامههای فرهنگی اداره کل کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه، نشست ادبی «انجمن استاد محبت» با حضور جمعی از شاعران، نویسندگان و علاقهمندان به ادبیات برگزار شد. این برنامه در سالن «زندهیاد محمدجواد محبت» برپا شد، با حضور پریسا محمدی، مدیرکل کتابخانههای عمومی استان، منصور فاطمیمجد، دبیر انجمن، عبدالله جواهری، خوشنویس برجسته و جمع زیادی از اهالی فرهنگ همراه بود.
در این نشست، پریسا محمدی با اشاره به ظرفیت کتابخانههای عمومی به عنوان پایگاههای فرهنگی، بر اهمیت برگزاری محافل و جلسات ادبی در این اماکن تأکید کرد.
وی گفت: کتابخانهها باید مکان اصلی شکلگیری نشستهای ادبی باشند و نباید این محافل فرهنگی به کافیشاپها منتقل شود. کتابخانهها محیطی امن، آرام و فرهنگی برای رشد و تبادل اندیشههای ادبی هستند.
مدیرکل کتابخانهها با اشاره به برنامههای پیشرو اظهار داشت: برای مناسبت شب یلدا، برنامهریزیهایی جهت برگزاری مراسم در کتابخانههای مناطق کمبضاعت انجام شده است. کتابخانههایی مانند شهید ایزدی و آیتالله خامنهای دارای ظرفیتهای مناسبی هستند و تلاش داریم تا حضور فرهنگی در حاشیه شهر تقویت شود.
وی همچنین از ادبا و فعالان فرهنگی برای اهدای کتاب به کتابخانههای عمومی دعوت کرد و این اقدام را گامی مهم در ترویج فرهنگ مطالعه دانست.
وی تأکید کرد: کمک علاقهمندان میتواند به تکمیل منابع کتابخانهها و دسترسی بیشتر مخاطبان به آثار ادبی کمک کند.
در بخش دیگری از این نشست، مشکات محبت، فرزند استاد فقید محمدجواد محبت، نیز اعلام کرد که ۱۰۰ جلد کتاب به کتابخانههای عمومی استان اهدا خواهد کرد تا در غنای مجموعههای مطالعاتی این مراکز نقشآفرینی کند.
محفل ادبی استاد محبت، علاوه بر تقویت ارتباط میان شاعران و علاقهمندان به شعر و ادب فارسی، فرصتی برای تبادلنظر، معرفی آثار جدید و ایجاد انگیزه بیشتر میان نسل جوان فراهم ساخت.
