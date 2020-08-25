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۴ شهریور ۱۳۹۹، ۲۰:۰۹

مدیرکل کتابخانه های عمومی کرمانشاه خبر داد:

کرمانشاه میزبان شب هفتم سوگواره مجازی «ده شب ده محفل»

کرمانشاه میزبان شب هفتم سوگواره مجازی «ده شب ده محفل»

کرمانشاه- مدیرکل کتابخانه های عمومی کرمانشاه از میزبانی کرمانشاه در شب هفتم نخستین سوگواره مجازی «ده شب ده محفل» خبر داد.

معصومه حسنی خونسار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همزمان با ماه محرم نخستین سوگواره مجازی محافل ادبی با محوریت شورای ادبی نهاد کتابخانه های عمومی و محافل ادبی استان‌ها برگزار می‌شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: این جلسات در قالب نشست‌های عصر شعر به صورت روزانه (ساعت ۱۷-۱۹) با حضور سه استان از طریق اسکای روم در فضای مجازی برگزار خواهد شد که محفل ادبی بیستون کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه در هفتمین شب این محافل میزبان شاعران آئینی و محافل ادبی کشور می‌باشد.

وی ضمن دعوت از شاعران آئینی و علاقه مندان برای شرکت در این جلسات افزود: در هر نشست دبیران محافل استان‌های میزبان به همراه ۲ شاعر سرشناس از هر استان، به خوانش شعر آئینی می‌پردازند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه گفت: علاقه مندان می‌توانند از طریق پیوند https://www.skyroom.online/ch/tehranpl.ir/mahafel و انتخاب گزینه مهمان در روز جمعه ۷ شهریور ماه ساعت ۱۷ بعداز ظهر در این نشست شرکت کنند.

کد مطلب 5008499

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