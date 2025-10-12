به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت بزرگداشت روز حافظ، محفل ادبی «استاد محبت» با حضور جمعی از شاعران، نویسندگان، اساتید دانشگاه و اهالی فرهنگ و ادب کرمانشاه روز دوشنبه ۲۱ مهرماه ساعت ۱۵:۳۰ در سالن جلسات کتابخانه عمومی امیرکبیر برگزار میشود.
در این آئین، آثار و اندیشههای حافظ شیرازی، شاعر بزرگ غزلسرای ایران، مرور و اشعاری از این شاعر نامدار توسط شاعران محلی قرائت خواهد شد.
این برنامه به همت ادارهکل کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه و با هدف پاسداشت شعر فارسی و گرامیداشت یاد استاد محمدجواد محبت برگزار میشود.
از عموم علاقهمندان به شعر و ادب فارسی دعوت شده است در این محفل فرهنگی حضور یابند.
