۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۴۷

محفل ادبی «استاد محبت» به مناسبت روز حافظ در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - به مناسبت روز حافظ، محفل ادبی «استاد محبت» با حضور شاعران و اهالی فرهنگ در کتابخانه عمومی امیرکبیر کرمانشاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت بزرگداشت روز حافظ، محفل ادبی «استاد محبت» با حضور جمعی از شاعران، نویسندگان، اساتید دانشگاه و اهالی فرهنگ و ادب کرمانشاه روز دوشنبه ۲۱ مهرماه ساعت ۱۵:۳۰ در سالن جلسات کتابخانه عمومی امیرکبیر برگزار می‌شود.

در این آئین، آثار و اندیشه‌های حافظ شیرازی، شاعر بزرگ غزل‌سرای ایران، مرور و اشعاری از این شاعر نامدار توسط شاعران محلی قرائت خواهد شد.

این برنامه به همت اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه و با هدف پاسداشت شعر فارسی و گرامیداشت یاد استاد محمدجواد محبت برگزار می‌شود.

از عموم علاقه‌مندان به شعر و ادب فارسی دعوت شده است در این محفل فرهنگی حضور یابند.

