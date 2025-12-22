محفل ادبی «استاد محبت» با محور ادبیات معاصر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محفل ادبی «استاد محبت» در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی و پاسداشت ادبیات معاصر، عصر دوشنبه با حضور پریسا محمدی مدیرکل کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه و جمعی از علاقهمندان حوزه کتاب، ادبیات و شعر برگزار شد.
این محفل ادبی با محوریت مروری تحلیلی بر کتاب «سفر بخیر مسافر غمگین پاییز پنجاه و هشت» برگزار و به بررسی مضامین، ساختار روایی و جایگاه این اثر در ادبیات معاصر اختصاص یافت.
در این نشست که امروز یکم دیماه در سالن جلسات زندهیاد استاد محبت ادارهکل کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه برگزار شد، حاضران به تحلیل مؤلفههای ادبی، فضای روایی و مضامین انسانی و اجتماعی اثر پرداختند و دیدگاههای خود را در فضایی تعاملی مطرح کردند.
شرکتکنندگان این محفل، کتاب یادشده را از منظر پیامهای اجتماعی و ادبی مورد واکاوی قرار داده و درباره تأثیر آن در جریان ادبی معاصر به گفتوگو و تبادل نظر پرداختند که این امر به غنای محتوایی نشست افزود.
محفل ادبی «استاد محبت» بهصورت مستمر و با هدف تقویت جریانهای ادبی، معرفی آثار شاخص و ایجاد فضای گفتوگوی فرهنگی میان علاقهمندان برگزار میشود و نقش مؤثری در ارتقای سطح آگاهی، ذوق ادبی و گسترش فرهنگ مطالعه در جامعه ایفا میکند.
