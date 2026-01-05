به گزارش خبرنگار مهر، محفل ادبی «زنده‌یاد استاد محبت» به همت اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه، عصر دوشنبه در سالن جلسات کتابخانه عمومی امیرکبیر کرمانشاه برگزار شد.

این محفل ادبی در چارچوب برنامه‌های مستمر فرهنگی کتابخانه‌های عمومی و با هدف ترویج شعر و ادبیات فارسی برگزار می‌شود و این هفته با حضور منصور فاطمی‌مجد و جمعی از شاعران، نویسندگان و اهالی فرهنگ و ادب استان همراه بود.

در این نشست ادبی، شرکت‌کنندگان در فضایی صمیمی به تحلیل و گفت‌وگو پیرامون آثار شاعران کلاسیک پرداختند و شاعران حاضر نیز با خوانش اشعار خود، لحظاتی دلنشین و شاعرانه را برای مخاطبان رقم زدند.