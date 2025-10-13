به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه، به مناسبت روز بزرگداشت حافظ شیرازی، محفل ادبی «زنده‌یاد استاد محبت» به همت اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه در سالن جلسات زنده‌یاد استاد محمدجواد محبت کتابخانه عمومی امیرکبیر کرمانشاه برگزار شد.

در این آئین ادبی که با حضور پریسا محمدی، سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه، و جمعی از شاعران نام‌آشنا، نویسندگان و اهالی فرهنگ و ادب استان همراه بود، حاضران در فضایی صمیمی به گفت‌وگو و تحلیل اشعار حافظ پرداختند.

شرکت‌کنندگان در این نشست با مرور اشعار و اندیشه‌های شاعر نامدار شیراز، درباره تأثیر شعر حافظ بر ادبیات فارسی و جایگاه او در فرهنگ ایرانی به تبادل‌نظر پرداختند.

در ادامه برنامه نیز شماری از شاعران کرمانشاهی به شعرخوانی پرداخته و آثار خود را در وصف عشق، عرفان و زیبایی‌های زبان فارسی برای حاضران قرائت کردند.

این محفل ادبی با استقبال گرم علاقه‌مندان همراه بود و یاد و نام استاد محمدجواد محبت، شاعر برجسته کرمانشاهی، نیز در خلال برنامه گرامی داشته شد.