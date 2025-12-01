  1. سلامت
پشت پرده عدم تامین ۵۵۰ میلیون یورو ارز دارو

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: با وجود تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، شرکت نیکو هنوز به تعهد خود در تأمین ۵۵۰ میلیون یورو ارز تا پایان آبان عمل نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی اظهار داشت: با وجود تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، شرکت نیکو هنوز به تعهد خود در تأمین ۵۵۰ میلیون یورو ارز تا پایان آبان ۱۴۰۴ عمل نکرده است و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، آخرین مهلت را تا پایان آذرماه تعیین کرد و اعلام شد در صورت عدم اجرای این تعهد، سوال از وزیر نفت در این زمینه مطرح و موضوع به صحن علنی مجلس ارجاع خواهد شد.

وی به کمبود مواد مخدر دارویی مورد استفاده در تولید داروهای ضد درد اشاره کرد و گفت: اگر روند تأمین مواد مخدر دارویی این مواد اصلاح نشود، کشور طی دو ماه آینده با کمبود جدی مواجه خواهد شد و بیمارستان‌ها در تأمین داروهای حیاتی از جمله خانواده مورفین دچار مشکل می‌شوند.

اسحاقی افزود: حمایت از تولید داخلی، تقویت ظرفیت صادراتی، مشارکت در طرح‌های دانش‌بنیان و تسهیل در فرآیند تأمین ارز، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند کشور را از نوسانات بازار جهانی دارو مصون نگه دارد و ثبات در دسترسی بیماران به داروهای حیاتی را تضمین کند.

حبیب احسنی پور

    • GB ۰۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 0
      پاسخ
      اگر بودجه های خرید دارو واردات واقعا صرف صنعت دارو در کشور شود تولیدکنندگاه مانند تولید دارو و داروپخش قادرند تولیدهای خود را افزایش دهند و نیاز به هزینه ارز وارداتی مستمر نباشد. مشکل اینجاست که ارز وارداتی برای برخی همیشه نان و آب دارد.

