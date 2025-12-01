پشت پرده عدم تامین ۵۵۰ میلیون یورو ارز دارو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی اظهار داشت: با وجود تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، شرکت نیکو هنوز به تعهد خود در تأمین ۵۵۰ میلیون یورو ارز تا پایان آبان ۱۴۰۴ عمل نکرده است و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، آخرین مهلت را تا پایان آذرماه تعیین کرد و اعلام شد در صورت عدم اجرای این تعهد، سوال از وزیر نفت در این زمینه مطرح و موضوع به صحن علنی مجلس ارجاع خواهد شد.

وی به کمبود مواد مخدر دارویی مورد استفاده در تولید داروهای ضد درد اشاره کرد و گفت: اگر روند تأمین مواد مخدر دارویی این مواد اصلاح نشود، کشور طی دو ماه آینده با کمبود جدی مواجه خواهد شد و بیمارستان‌ها در تأمین داروهای حیاتی از جمله خانواده مورفین دچار مشکل می‌شوند.

اسحاقی افزود: حمایت از تولید داخلی، تقویت ظرفیت صادراتی، مشارکت در طرح‌های دانش‌بنیان و تسهیل در فرآیند تأمین ارز، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند کشور را از نوسانات بازار جهانی دارو مصون نگه دارد و ثبات در دسترسی بیماران به داروهای حیاتی را تضمین کند.