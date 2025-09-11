بازنگری و تصویب طرح هادی بیش از ۸۰ روستای استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور رجایی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به اهمیت توسعه پایدار روستاها و نقش آن در تثبیت جمعیت روستایی اظهار کرد: در شش ماه گذشته، بازنگری و تصویب طرح هادی برای بیش از ۸۰ روستای استان بوشهر انجام شده است.

، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر افزود: طرح هادی، نقشه راه توسعه روستاهاست و بازنگری آن می‌تواند مسیر ارتقای کیفیت زندگی روستاییان، بهبود زیرساخت‌ها، افزایش خدمات عمومی، پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و در نهایت، ایجاد چشم‌اندازی روشن برای آینده روستاها را فراهم کند.

معاون عمرانی استاندار بوشهر با بیان اینکه این طرح‌ها بر اساس بند (ب) ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت و با رعایت ضوابط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه شده است، خاطر نشان کرد: در فرآیند بررسی و تصویب طرح‌های هادی، کمیته‌ای متشکل از معاون عمرانی استاندار (رئیس کمیته)، مدیرکل بنیاد مسکن استان (دبیر)، نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست استان، فرماندار شهرستان، مدیر بنیاد مسکن شهرستان، بخشدار بخش مربوطه و رئیس شورای اسلامی روستا (ناظر) و دهیار (ناظر) حضور دارند.

رجایی تصریح کرد: این ساختار مشارکتی نمونه‌ای روشن از هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت توسعه روستاهاست.

وی اضافه کرد: با تصویب این طرح‌ها، علاوه بر ساماندهی کالبدی روستاها، کاربری‌های مورد نیاز آینده همچون فضاهای آموزشی، ورزشی، خدماتی، اداری و مسکونی برای افق جمعیتی آتی پیش‌بینی و جانمایی می‌شود.

معاون عمرانی استاندار بوشهر گفت: همچنین موضوع رفع تداخل حریم شهرها با روستاها و تداخلات حریمی بین روستاها در این کارگروه‌ها تعیین تکلیف شده که گام مهمی در جهت جلوگیری از مشکلات آتی توسعه محسوب می‌شود.

معاون عمرانی استاندار بوشهر تأکید کرد: یکی از سیاست‌های اصلی ما، تثبیت جمعیت در روستاها و ایجاد انگیزه برای ماندگاری روستاییان است. بازنگری و اجرای طرح‌های هادی می‌تواند با ایجاد دسترسی بهتر، ارتقای خدمات زیربنایی، ساماندهی محیط زندگی و افزایش عدالت فضایی، بستر تحقق این هدف را فراهم سازد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه پایدار و متوازن روستاها از اولویت‌های اصلی حوزه عمرانی استانداری بوشهر است و تلاش می‌کنیم با استمرار این روند، در کنار سایر پروژه‌های عمرانی، جایگاه روستاها در مسیر پیشرفت استان تقویت شود.