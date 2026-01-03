طرح هادی روستایی استان بوشهر تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر عصر شنبه در این نشست تأکید کرد: تصویب این طرح‌ها گامی مهم در راستای تحقق اهداف نهضت ملی مسکن و توسعه پایدار مناطق روستایی استان خواهد بود و موجب بهبود شرایط زندگی مردم در روستاها می‌شود.

امیر برومند افزود: این طرح‌ها شامل بهبود وضعیت معابر، تأسیسات زیرساختی، ساماندهی فضاهای عمومی و حفظ هویت روستایی است.

در این نشست که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بوشهر و اعضای کمیته تصویب برگزار شد، پس از بررسی‌های کارشناسی و ارائه پیشنهادات لازم، طرح‌های هادی روستایی به منظور ارتقا کیفیت زندگی و بهبود زیرساخت‌های روستاها در سه شهرستان مذکور تصویب شد.