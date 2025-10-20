  1. استانها
  2. بوشهر
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۶

بازنگری طرح هادی ۱۱ روستای استان بوشهر به تصویب رسید

بوشهر- بازنگری طرح هادی ۱۱ روستا در شهرستان‌ های بوشهر، دشتی، دشتستان، دیر، جم و عسلویه به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر عصر دوشنبه در نشست کمیته تصویب بازنگری طرح‌های هادی روستایی استان بوشهر با تأکید بر اهمیت اجرای طرح‌های بازنگری‌شده گفت: طرح‌های هادی، نقشه راه توسعه روستاها هستند و اجرای دقیق و به‌موقع آن‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در هدایت توسعه کالبدی، حفظ اراضی زراعی، تأمین خدمات عمومی و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان دارد

شاپور رجایی تأکید کرد: این طرح‌ها باید متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای جدید هر منطقه بازنگری و اجرا شوند.

وی، افزود: همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت فعال دهیاران در اجرای مصوبات این طرح‌ها، می‌تواند مسیر توسعه متوازن در مناطق روستایی استان را هموارتر کند.

بازنگری طرح هادی ۱۱ روستای استان بوشهر به تصویب رسید

در این نشست که با حضور امیر برومند مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، فرمانداران، بخشداران و دهیاران برگزار شد، طرح‌های بازنگری‌شده پس از بررسی گزارش‌های کارشناسی و مطالعات فنی، با هدف به‌روزرسانی نقشه توسعه روستایی، ساماندهی بافت‌های موجود و پیش‌بینی نیازهای آتی جمعیتی و خدماتی به تصویب اعضای کمیته رسید.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر به‌عنوان دستگاه متولی، تاکنون نسبت به تهیه، بازنگری و اجرای صدها طرح هادی در روستاهای مختلف استان اقدام کرده است.

