حمیدی: نارضایتی ایثارگران تبعات اجتماعی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حمیدی، در بازدیدی سرزده از بنیاد شهید و امور ایثارگران، در نشستی با مدیرکل و معاونان این نهاد بر اهمیت نقش بنیاد و ضرورت ارتقای خدمات به جامعه ایثارگران تأکید کرد.

حمیدی با بیان اینکه بنیاد شهید نهادی حساس با جامعه هدفی تأثیرگذار است، هشدار داد: هرگونه نارضایتی در این مجموعه می‌تواند پیامدهای اجتماعی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به ضرورت همدلی و همکاری کارکنان، افزود:: همکاران باید با حمایت از یکدیگر و جبران ضعف‌های احتمالی، شرایطی فراهم کنند تا مشکلات خانواده‌های شهدا و ایثارگران با دقت و سرعت بیشتری پیگیری شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان همچنین تشکیل یک اتاق فکر فرهنگی با حضور اساتید دانشگاه، هنرمندان و بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای فرهنگی همچون حوزه هنری، سپاه و سازمان تبلیغات اسلامی را ضروری دانست و بر نقش این هم‌افزایی در پیشبرد مأموریت‌های بنیاد تأکید کرد.

وی مشورت‌پذیری را یکی از اصول کلیدی مدیریت برشمرد و افزود: بی‌توجهی به نظرات کارشناسی و تصمیم‌گیری‌های فردی می‌تواند مسیر یک سازمان را به سوی شکست سوق دهد.

حمیدی در بخش دیگری از سخنان خود، برنامه‌ریزی در حوزه اشتغال، تقویت ارزیابی‌ها و نظارت‌ها و برگزاری نشست‌های منظم با معاونان و مدیران شهرستانی را از عوامل مهم در افزایش اشرافیت مدیریتی و رفع مشکلات موجود عنوان کرد.