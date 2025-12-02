دستگیری ۴ نیروی حفاظتی متخلف جنگل در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری جامخانه با بیان اینکه برخورد قاطع با متخلفان و متجاوزان به عرصههای طبیعی در دستور کار این مجموعه قرار دارد، اظهار کرد: در پی گزارش مردمی مطرحشده در یک جلسه ملاقات عمومی درباره وقوع تخلف توسط چند نیروی حفاظتی، دستور بررسی و پیگیری موضوع صادر شد تا در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم انجام شود.
وی ادامه داد: فرماندهی یگان حفاظت اداره کل طی حدود یک ماه پایش میدانی و رصد نامحسوس افراد مظنون، موفق به شناسایی یک باند سازمانیافته متشکل از نیروهای حفاظتی متخلف شد.
مدیرکل منابع طبیعی مازندران–ساری گفت: دو قرقبان و دو نگهبان هنگام ارتکاب جرم و تبانی با قاچاقچیان چوب در قطع و حمل چوبآلات جنگلی توسط یگان حفاظت دستگیر و برای طی مراحل قضائی بازداشت شدند.
باقری جامخانه افزود: ما قدردان تلاشها و تعهد نیروهای خدوم منابع طبیعی هستیم اما در برخورد با افراد متخلف هیچگونه اغماضی وجود ندارد و طبق قانون با هر فرد متجاوز به عرصههای طبیعی برخورد میشود.
نظر شما