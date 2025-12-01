ایران میزبان نخستین دوره مسابقات والیبال برفی قهرمانی آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای سیاستها و اهداف کلان فدراسیون در بخش والیبال برفی و با دستور سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون، اخذ میزبانی نخستین دوره والیبال برفی قهرمانی مردان آسیا از سال گذشته در دستور کار قرار گرفت.
بر این اساس پس از ارسال درخواست و طرح پیشنهادی و انجام مذاکرات لازم با تصمیم کنفدراسیون والیبال آسیا و موافقت فدراسیون جهانی، میزبانی نخستین دوره مسابقات والیبال برفی قهرمانی آسیا به ایران سپرده شد.
بر این اساس نخستین دوره مسابقات والیبال برفی قهرمانی مردان آسیا ۲۴ تا ۲۸ بهمن ماه سال جاری در شهر همدان و در مجتمع تفریحی گنجنامه و پیست مسابقات اسکی تاریک دره همدان برگزار خواهد شد.
این دوره از مسابقات در دو جدول مقدماتی و اصلی برگزار میشود که در هر جدول مسابقات با حضور ۱۶ تیم پیگیری میشود. مسابقات جدول مقدماتی به صورت تک حذفی است.
مرحله مقدماتی جدول اصلی نیز در چهار گروه چهار تیمی به صورت رفت و برگشت شروع میشود و در پایان این مرحله از هر گروه سه تیم به مرحله حذفی صعود خواهند کرد. ۱۲ تیم صعود کننده در مرحله حذفی به صورت تک حذفی به مصاف یکدیگر خواهند رفت تا در نهایت مقامهای اول تا چهارم مشخص شوند.
جلسه ثبت نام، کلینیک داوری و جلسه فنی مسابقات روز شنبه ۲۵ بهمن ماه برگزار خواهد شد و تیمها در روزهای ۲۶ و ۲۷ بهمن ماه با هم رقابت خواهند کرد.
بر اساس اعلام کنفدراسیون والیبال آسیا با توجه به جدید بودن این رشته ورزشی تعداد تیمهای شرکت کننده هر کشور یک تیم متشکل از چهار بازیکن و یک مربی خواهد بود که سه بازیکن در زمین و یک بازیکن ذخیره میباشد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان میزبان نیز با دو تیم در مسابقات شرکت میکند.
جایزه نقدی این مسابقات هم ۵ هزار میباشد که به تیمهای اول تا هشتم به شرح ذیل اهدا خواهد شد:
تیم اول ۲ هزار دلار
تیم دوم هزار دلار
تیم سوم ۶۰۰ دلار
تیم چهارم ۴۰۰ دلار
تیمهای پنجم تا هشتم هر کدام ۲۵۰ دلار
لازم به ذکر است در فروردین سال ۱۴۰۳ یک دوره مسابقات قهرمانی آسیا به صورت آزمایشی در چین برگزار شد که با نایب قهرمانی تیم ملی والیبال برفی کشورمان به پایان رسید. با توجه به استقبال کم تیمهای آسیایی تیم فرانسه هم در این رقابتها حضور داشت و قهرمان شد. طبق اعلام کنفدراسیون والیبال آسیا نخستین دوره رقابتهای والیبال برفی قهرمانی مردان آسیا در سال ۱۴۰۴ – ۲۰۲۶ در همدان با حضور تیمهای آسیایی برگزار خواهد شد.
