آبگیری صد درصدی سد خاکی آبدبه شهرستان پارسیان

پارسیان- سد خاکی آبدبه واقع در روستای چک چک شهرستان پارسیان با حجم ۱۶میلیون مترمکعب آبگیری شد.

