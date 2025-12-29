https://mehrnews.com/x39ZXv ۸ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۳۰ کد خبر 6705869 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۸ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۳۰ آبگیری صد درصدی سد خاکی آبدبه شهرستان پارسیان پارسیان- سد خاکی آبدبه واقع در روستای چک چک شهرستان پارسیان با حجم ۱۶میلیون مترمکعب آبگیری شد. دریافت 19 MB کد خبر 6705869 کپی شد مطالب مرتبط اقدام سریع اورژانس، جان کودک پارسیانی گرفتار در سیل را نجات داد کشت تنباکو در ۱۵۰ هکتار اراضی کشاورزی شهرستان پارسیان آغاز شد رعد و برق و باران شدید در پارسیان برچسبها هرمزگان پارسیان.هرمزگان آبگیری سد
