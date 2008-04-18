کاخ جشنواره فیلم فجر و اپرای کیارستمی

به گزارش خبرنگار مهر، حضور سینمای ایران در جشنوارههای جهانی هفته گذشته در صدر اخبار حوزه فرهنگ و هنر قرار گرفت. شصت و یکمین جشنواره فیلم کن و پانزدهمین جشنواره فیلم مستند هات داکز از مهمترین این رویدادها هستند که حضور سینمای ایران را هم به نوعی ثبت میکنند.
جشنواره فیلم کن از 14 تا 25 مه (25 اردیبهشت تا پنجم خرداد) برگزار میشود و شان پن رئیس هیئت داوران آن است. تعویق نشست مطبوعاتی این جشنواره از پنجشنبه 29 فروردین به چهارشنبه چهارم اردیبهشت گمانهزنیها درباره سینمای ایران را هم وارد عرصهای جدید کرده است. هر چند هفته گذشته حضور چند فیلم از سوی سازندگان این آثار قطعیت بیشتری پیدا کرده است.
فیلم "تنها دو بار زندگی میکنیم" بهنام بهزادی برای حضور در بخش هفته منتقدان، "شیرین" عباس کیارستمی برای حضور در بخش مسابقه، "ترانه تنهایی تهران" به کارگردانی سامان سالور در فهرست ذخیره دو بخش نوعی نگاه و دوهفته کارگردانان و همچنین "چاه کندن در لاس وگاس" امیر نادری نیز در بخش رسمی کن 2008 از احتمال حضور بیشتر برخوردار هستند.
پانزدهمین جشنواره فیلم مستند هات داکز از دیروز در حالی در تورنتو آغاز شد که از ایران شش فیلم در دو بخش مسابقه بینالملل و تمرکز بر ایران حضور دارند. "باد دبور" محمد رسولاف در بخش مسابقه بینالملل و "روزهای بیتقویم" مهرداد اسکویی، "تهران انار ندارد" مسعود بخشی، "کارت قرمز" مهناز افضلی، "به کجا تعلق دارم" مهوش شیخالاسلامی و "سیانوزه" رخساره قائم مقامی نیز در بخش تمرکز بر ایران به نمایش درمیآیند.
این پنج فیلم در بخش مسابقه فیلمهای نیمهبلند و بلند و جایزه فیلم منتخب تماشاگران نیز به رقابت میپردازند. در جشنواره هات داکز امسال چهار سمینار برگزار میشود که یکی از آنها اختصاص به سینمای مستند ایران دارد و از فیلمسازان ایرانی که در جشنواره فیلم دارند دعوت شده تا درباره مستندهای خودشان و وضعیت سینمای مستند ایران صحبت کنند. این جشنواره تا 27 آوریل (هشتم اردیبهشت) ادامه دارد.
هجدهمین جشنواره سالانه فیلمهای ایرانی در دانشگاه UCLA هفته گذشته آغاز شده و تا هشتم اردیبهشتماه ادامه دارد. فیلمهای "فرش ایرانی"، "تهران انار ندارد"، "اتوبوس شب" کیومرث پوراحمد، "کارت قرمز"، "آن سه" نقی نعمتی، "مینای شهر خاموش" امیرشهاب رضویان و "قاصدک در باد میرقصد" محمدابراهیم معیری در این جشنواره به نمایش درمیآیند. نشست بحث و بررسی هنر فیلمسازی در ایران معاصر و تحلیل فیلمسازی در ایران با حضور هشت سینماگر دیگر برنامههای جشنواره است.
* هفته گذشته جمعی از اهالی سینما به عیادت اصغر شاهوردی صدابردار آسیبدیده سینما رفتند. در این دیدار افرادی چون رضا میرکریمی، مجید مجیدی، جعفر پناهی، کمال تبریزی، محمدرضا دلپاک، حسین محجوب، محمدرضا موئینی و نظامالدین کیایی حضور داشتند. میرکریمی در این دیدار پیشنهاد تشکیل یک صندوق حمایتی برای حل مشکلات اعضاء حادثه دیده را مطرح کرد و از تشکیل کمیته پیگیری مسائل و مشکلات مداوای شاهوردی خبر داد.
* مقررات بیست و دومین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان هفته گذشته اعلام شد. این جشنواره در سه بخش مسابقه فیلم و ویدئو، خارج از مسابقه و نمایشهای ویژه از اول تا پنجم تیرماه 1387 در همدان برگزار میشود. مهلت تحویل کپی فیلمهای پذیرفته شده در بخشهای مختلف جشنواره حداکثر تا اول خرداد است.
* شهریورماه 86 بود که احداث کاخ جشنواره فیلم فجر در پارک ملت در صدر اخبار سینمایی قرار گرفت. ساخت این مجموعه سینمایی با کاربری کاخ جشنواره در بزرگترین مجتمع علمی فرهنگی کشور در پارک ملت تهران به صورت جدی از اسفندماه 85 آغاز شده و قرار بود تا بهمن 86 به بهرهبرداری برسد که این اتفاق نیفتاد.
شهردار تهران در مراسم افتتاح رسمی سینما آزادی ضمن اشاره به این تعویق از تکمیل مجموعه فرهنگی سینمایی پارک ملت تا اردیبهشت 87 خبر داد. اما اکبر تشکرینیا مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران اعلام کرد این مجموعه با بیش از 90 درصد پیشرفت در مراحل تجهیز نهایی قرار دارد و تا پایان خرداد به بهرهبرداری میرسد.
* عباس کیارستمی هفته گذشته حضوری پررنگ در عرصههای مختلف فرهنگ و هنر داشت. اظهار نظر او درباره بزرگان عرصه ادبیات چون حافظ، سعدی و مولانا به نوعی تجربهگرایی او را برجسته میکند هر چند با عقاید سایرین مطابقت ندارد. کیارستمی همچنین یک ماه دیگر اپرایی از آثار موتزارت را در لندن به صحنه میبرد. وی در این رویداد هنری اجرایی جدید از اپرای "زنها همگی همانجورند" را کارگردانی میکند که از آثار برجسته موتزارت در سال 1790 است.
* خبرهای احتمالی درباره پروژه جدید بهرام بیضایی بالاخره به قطعیت رسید و برخی بازیگران فیلم "وقتی همه خوابیم" مشخص شدند. مژده شمسایی، علیرضا جلالیتبار، حسام نواب صفوی، شقایق فراهانی، هدایت هاشمی، سحر دولتشاهی، مهرداد ضیایی، میرطاهر مظلومی، حسین محب اهری، امیرکاوه آهنینجان، سیروس تسلیمی، بابک بیات، رضا دیلمی، محمد اطهری، محمد رضایی راد و ... برخی بازیگرانی هستند که این روزها زیر نظر بیضایی تمرین میکنند.
* دومین جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی که قرار بود چهارشنبه هفته گذشته در خانه سینما برگزار شود، به علت مصادف شدن با نشستهای تخصصی انجمن بازیگران به نیمه اردیبهشت موکول شد. این جشن در مکانی جدید برگزار خواهد شد و در این مراسم علاوه بر اهداء جوایز از سوی داوران انجمن به برگزیدگان جشنواره فیلم فجر، بزرگداشتی نیز برپا میشود.
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