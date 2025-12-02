  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۹:۱۳

عمارت جهانیان خراسان جنوبی در فهرست میراث ملی ثبت شد

عمارت جهانیان خراسان جنوبی در فهرست میراث ملی ثبت شد

بیرجند-معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی از ثبت عمارت تاریخی موسوم به حوضخانه جهانیان طبس در فهرست آثار ملی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی شریعتی‌منش صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: عمارت جهانیان در بافت تاریخی روستای جهانی اصفهک شهرستان طبس واقع شده است.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: روستای اصفهک دارای گونه‌ای از معماری باارزش روستایی است که به لحاظ قدمت تاریخی نیز دارای توجه می‌باشد.

وی افزود: تنوع گونه‌های معماری در بافت روستا و نحوه استفاده از مصالح و تطبیق با بستر سنگی روستا سبب شده است که تک بناهای به جامانده در بافت، دارای ارزش تاریخی هستند و ضرورت دارد، حفاظت و نگهداری شوند.

شریعتی‌منش گفت: این اثر که متعلق به دوره قاجاریه است، خانه یکی از بزرگان منطقه بوده است.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی یادآور شد: طرح و نقشه بنا از گونه‌های چهارصفه است. عناصر شاخص آن هشتی حوضخانه، بادگیر، ایوان، آشپزخانه و … است.

کد خبر 6675132

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها