عمارت جهانیان خراسان جنوبی در فهرست میراث ملی ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی شریعتیمنش صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: عمارت جهانیان در بافت تاریخی روستای جهانی اصفهک شهرستان طبس واقع شده است.
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی افزود: روستای اصفهک دارای گونهای از معماری باارزش روستایی است که به لحاظ قدمت تاریخی نیز دارای توجه میباشد.
وی افزود: تنوع گونههای معماری در بافت روستا و نحوه استفاده از مصالح و تطبیق با بستر سنگی روستا سبب شده است که تک بناهای به جامانده در بافت، دارای ارزش تاریخی هستند و ضرورت دارد، حفاظت و نگهداری شوند.
شریعتیمنش گفت: این اثر که متعلق به دوره قاجاریه است، خانه یکی از بزرگان منطقه بوده است.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی یادآور شد: طرح و نقشه بنا از گونههای چهارصفه است. عناصر شاخص آن هشتی حوضخانه، بادگیر، ایوان، آشپزخانه و … است.
نظر شما