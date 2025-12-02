به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، امروزه در معاملات خودرو، انجام کارشناسی خودرو به یکی از مراحل اصلی و غیرقابلحذف تبدیل شده است. خریداران پیش از نهایی کردن معامله، تلاش میکنند از سلامت فنی، بدنه و اصالت خودروی مورد نظرشان اطمینان کامل داشته باشند. همین موضوع باعث شده برخی مدلها، بهدلیل گردش بالای خرید و فروش و محبوبیت عمومی، بیش از سایر خودروها کارشناسی شوند.
بر اساس دادههای منتشرشده از سوی کارنامه، در دو سال اخیر (۱۴۰۳ و ۱۴۰۴) تعداد کارشناسیهای انجامشده افزایش چشمگیری داشته است. تمرکز عمده این کارشناسیها بر گروه محدودی از خودروهای داخلی، چینی و وارداتی بوده است؛ خودروهایی مانند پژو ۲۰۶، کوییک، دنا پلاس، جک S۵ و هیوندای توسان که در صدر فهرست کارشناسی قرار دارند.
در این مطلب بررسی میکنیم کدام خودروها بیشترین کارشناسی را گرفتهاند، چه عواملی باعث افزایش تقاضا برای آنها شده و چه الگوهایی در رفتار خریداران بازار خودرو ایران دیده میشود.
آمار کارشناسی خودرو در سال ۱۴۰۴
طبق آمار کارشناسیهایی که توسط سایت کارنامه در سال ۱۴۰۴ انجام شده، تقاضا برای کارشناسی خودرو نسبت به سال گذشته حدود ۱۸ درصد افزایش یافته است. این رشد نشان میدهد که کاربران بیش از گذشته به اهمیت بررسی فنی پیش از معامله آگاه شدهاند. در این سال، بیشترین کارشناسی مربوط به خودروهای پرفروش و پرگردش بازار بوده است؛ مدلهایی که در میان خریداران خودروهای کارکرده بیشترین جابهجایی را دارند.
فهرست خودروهای دارای بیشترین کارشناسی در سال ۱۴۰۴:
پژو ۲۰۶
کوییک
پژو ۲۰۷
دنا پلاس
پژو پارس
جک S۵
امویام X۲۲
هیوندای توسان
مزدا۳ جدید
سانتافه
طبق آمار کارنامه، خودروهای پژو ۲۰۶ و کوییک بیشترین تقاضا برای کارشناسی را داشتهاند. این موضوع با سهم بالای این دو خودرو در بازار خرید و فروش خودروهای داخلی همخوانی دارد. در بین مدلهای چینی و وارداتی نیز جک S۵، امویام X۲۲ و هیوندای توسان جایگاه بالایی دارند که نشان از محبوبیت و حجم زیاد معاملات این خودروهاست.
از نظر تحلیل روند، بیشترین رشد کارشناسی نسبت به سال قبل مربوط به دنا پلاس و پژو ۲۰۷ است که بهترتیب ۱۶ و ۱۲ درصد افزایش تقاضا نسبت به سال ۱۴۰۳ داشتهاند. علت این رشد، افزایش تمایل خریداران به مدلهای جدیدتر با امکانات بیشتر و حفظ ارزش در بازار دست دوم است.
آمار کارشناسی خودرو در سال ۱۴۰۳
طبق دادههای منتشرشده از سوی کارنامه، در سال ۱۴۰۳ مجموع کارشناسیهای ثبتشده نسبت به سال قبل از آن افزایش ۲۲ درصدی داشته است. بخش عمده این کارشناسیها مربوط به خودروهای داخلی بوده که بیشترین گردش خرید و فروش را در بازار ایران دارند. کارشناسی خودرو در این سال، بیشتر برای مدلهایی انجام شده که هم از نظر قیمت در محدوده متوسط بازار قرار دارند و هم از نظر تأمین قطعات و هزینه نگهداری برای خریداران بهصرفهترند.
فهرست خودروهای دارای بیشترین کارشناسی در سال ۱۴۰۳:
پژو ۲۰۶
کوییک
پژو ۲۰۷
پژو پارس
دنا پلاس
جک S۵
امویام X۲۲
هیوندای توسان
سانتافه
مزدا۳ جدید
تحلیل این دادهها نشان میدهد که روند کارشناسی در میان خودروهای داخلی نسبتاً پایدار بوده است. پژو ۲۰۶ برای دومین سال پیاپی در صدر فهرست قرار دارد و همچنان بیشترین کارشناسی را دریافت کرده است. این جایگاه به دلیل تیراژ بالای تولید، قیمت مناسب و بازار دست دوم فعال آن تثبیت شده است.
در گروه خودروهای چینی، جک S۵ و امویام X۲۲ بیشترین کارشناسی را دارند. هر دو مدل از نظر قیمت و امکانات در بازهای قرار دارند که بخش بزرگی از خریداران خودروهای کارکرده را جذب میکنند. در بخش وارداتیها نیز هیوندای توسان و سانتافه بیشترین تقاضا را به خود اختصاص دادهاند که نشاندهنده تداوم اعتماد خریداران به برند هیوندای است.
بررسی تطبیقی میان سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان میدهد سهم خودروهای چینی در کارشناسیها رشد اندکی داشته و در مقابل، خودروهای وارداتی سهم کمتری از کارشناسیها را به خود اختصاص دادهاند.
چرا این خودروها بیشترین کارشناسی را دارند؟
افزایش تقاضا برای کارشناسی خودرو در برخی مدلها، نتیجه مستقیم حجم بالای خرید و فروش آنهاست. طبق دادههای کارنامه، خودروهایی که بیشترین کارشناسی را گرفتهاند معمولاً دارای چهار ویژگی مشترکاند:
خودروهایی مانند پژو ۲۰۶، ۲۰۷ و کوییک بیشترین معامله را در بازار دارند؛ در نتیجه کارشناسی بیشتری هم برای آنها انجام میشود.
خریداران به خودروهایی تمایل دارند که نگهداری سادهتری دارند. این عامل باعث میشود پیش از هر معامله، بررسی فنی دقیقتری صورت گیرد.
مدلهایی مثل دنا پلاس و جک S۵ چندینبار در بازار دستبهدست میشوند، چون دوام فنی بالایی دارند و ارزش کارشناسیشان حفظ میشود.
خودروهایی نظیر امویام X۲۲ و توسان بهدلیل توازن بین قیمت و کیفیت، تقاضای بالایی دارند و در نتیجه دفعات کارشناسیشان بیشتر است.
الگوهای تقاضای کارشناسی در بازار خودرو
بررسی آمار کارشناسیهای انجامشده توسط کارنامه نشان میدهد الگوی مشخصی در نوع خودروهای مورد کارشناسی وجود دارد. تقاضا در سه گروه اصلی متمرکز است: خودروهای داخلی، چینی و وارداتی.
در خودروهای داخلی، مدلهایی مانند پژو ۲۰۶، ۲۰۷، دنا پلاس و کوییک بیشترین کارشناسی را دارند. دلیل اصلی این موضوع گردش بالای خرید و فروش، قیمت متوسط و فراوانی قطعات آنهاست.
در خودروهای چینی، بیشترین کارشناسی مربوط به جک S۵ و امویام X۲۲ است. این خودروها بهدلیل تنوع امکانات، ظاهر بهروز و قیمت قابلقبول، سهم بزرگی از معاملات خودروهای کارکرده را دارند.
در میان خودروهای وارداتی نیز مدلهایی نظیر هیوندای توسان، سانتافه و مزدا۳ بیشترین کارشناسی را دریافت کردهاند. تقاضا برای کارشناسی این خودروها معمولاً از سوی خریداران محتاطی است که میخواهند پیش از پرداخت مبلغ بالا، از سلامت خودرو اطمینان کامل پیدا کنند.
سخن پایانی
بررسی آمار کارشناسیهای انجامشده توسط کارنامه در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان میدهد خودروهایی که بیشترین کارشناسی را میگیرند، همانهایی هستند که بیشترین گردش معامله در بازار را دارند. پژو ۲۰۶، کوییک، دنا پلاس، جک S۵ و هیوندای توسان در صدر این فهرست قرار دارند و علت اصلی آن، ترکیب مناسب قیمت، دوام فنی، و اطمینان بالای خریداران به کارشناسی پیش از خرید است. در واقع، افزایش تعداد کارشناسی برای یک مدل، نشانه ضعف فنی نیست بلکه بیانگر اعتماد بازار و حجم بالای تقاضای معامله آن خودروست.
