به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: مسئولین مصری و اماراتی با صراحت و خرسندی از تصمیم ترامپ برای تروریست خواندن اخوان المسلمین استقبال و این اقدام را گام مهمی برای امنیت منطقه توصیف نموده‌اند. صرف نظر از گرایش و نگاه حکام عربی و اسلامی به اخوان المسلمین، اینکه یک فرد فاشیست و قاتل هزاران کودک و زن در عراق، افغانستان، فلسطین، لبنان و یمن به خود اجازه می‌دهد برای مسلمانان تصمیم بگیرد و حکام کشورهای اسلامی برای او دست بزنند و هورا بکشند نه تنها جای تأسف خوردن بلکه خون گریه کردن دارد.

این درجه از سرسپردگی، ذلت و خواری در مقابل یک فرد فاشیست، به ملت‌ها این حق را می‌دهد که از حکام و رهبران خود سوال کنند کدام آیات قرآن و احکام اسلام به شما اجازه می‌دهد تابع و فرمانبر یک خودکامه انجیلی - صهیونی شوید که با خنده او شاد شوید و با گریه و خشم او خود را خیس کنید و تا حد بت او را بپرستید. چرا از تروریست خواندن شدن جوانانی که برای دفاع از حقوق مشروع کشور و هویت ملی از جان خود مایه می‌گذراند این اندازه خوشحال می‌شوید اما از محکوم کردن جنایت‌های یک جانی بالفطره همانند نتانیاهو این اندازه ناتوان و ترسناک هستید؟

کدام حق و قانونی به شما اجازه می‌دهد برای حفظ کرسی خود و درحالی کشور خود و ملت‌های منطقه و مستضعف همانند آفریقا به یک دلار برای سیر کردن شکم خود محتاج هستند و در فقر مطلق زندگی می‌کنند یک تریلیون دلار برای اشتغال زایی اتباع آمریکا و ادامه کار کارخانه‌های تأمین‌کننده سلاح و تسلیحات برای صهیونیست‌ها و ارتش فاشیست آمریکا سرمایه‌گذاری می‌کنید؟ چرا بر خلاف آیات صریح قرآن برای رضایتمندی ترامپ و اروپا در کشورهای اسلامی اجازه مشروب فروشی و کاباره و همجنس گرایی می‌دهید؟

چرا با خواست ترامپ و صهیونیست‌ها حزب‌الله، انصارالله، الحشدالشعبی، حماس، اخوان‌المسلمین، جهاد اسلامی تروریست هستند اما صهیونیست‌ها و گروه‌های تحت حمایت غرب همانند جبهه النصره شرافتمند و اخلاق مدار می‌شوند؟ فکر می‌کنید در دنیایی که علم با این سرعت در عصر هوش مصنوعی درحال پیشرفت است، شما تا چه زمانی می‌توانید با قدرت نظامی و امنیتی و گرسنه نگه داشتن ملت‌ها به سلطه و سیطره خود ادامه دهید؟

با چه برهانی می‌توانید ملت‌ها را قانع کنید که تماشاگر قتل عام و نسل کشی ۷۰ هزار انسان بی‌گناه و بی‌دفاع در غزه بودید و حتی روابط تجاری و سیاسی خود را قطع نکردید، حتی سوخت جنگنده‌ها را تأمین نمودید، مرزها را به روی مجروحان و آوارگان بستید و تونل‌های رساندن آذوقه را منهدم کردید، اجازه دادید صهیونیست‌ها تا پشت مرزهای شما بیایند و صرفاً میزبان جنایتکاران نظامی و امنیتی اسرائیل در خاک خودتان برای ارضا و تأمین خواسته‌های ترامپ بودید؟

این عملکرد و سرسپردگی شما باعث شده ترامپ حتی مردم ونزوئلا را تحت فشار بگذارد و هر روز تهدید نظامی کند تا به ثروت‌های سرشار این کشور دست یابد. این عملکرد و سر سپردگی شما حکام باعث شده نتانیاهوی یاغی و جانی بالفطره اینگونه عربده بکشد و وعده تشکیل اسرائیل بزرگ از نیل تا فرات را بدهد.

چرا فضای کشورهای عربی و اسلامی باید برای حمله صهیونیست‌ها به جمهوری اسلامی به اتهام حمایت از فلسطین و عدم پیوستن به صلح ابراهیمی باز باشد؟ چه کسی مسئول جنگ و قتل و عام در سودان، لیبی، سومالی، یمن و بحران بین مصر و اتیوپی است؟ حکومت اسلامی اخوان را با هدایت و مدیریت آمریکا سرنگون کردید و با استفاده از نیاز و فقر طبقاتی، این کشور را مستعمره خود نمودید و ۵۰ میلیون انسان را تحت خط فقر قرار دادید.

آیا این همه ثروت و سرمایه‌گذاری در بانک‌های غربی و آمریکایی و نعمت الهی نفت کفایت نمی‌کند که به اندک ثروت‌های ملت سودان و لیبی طمع کرده‌اید و کشور فقیر سومالی را پایگاه نظامی برای رسیدن به طمع‌های خود نموده‌اید؟ آیا فکر می‌کنید می‌توانید بار دیگر خیزش آینده ملت‌ها که بازهم از تونس شروع شده است را سرکوب کنید؟