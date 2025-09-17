به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی شامگاه سه‌شنبه در دیدار با سردار نبی سهرابی، جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و جمعی از فرماندهان، با اشاره به ظرفیت‌های عظیم استان کرمانشاه در حوزه یادمان‌ها و تاریخ شفاهی دفاع مقدس اظهار کرد: نقش این استان در دوران دفاع مقدس کمتر از آنچه شایسته است معرفی شده و لازم است نگاه ملی به کرمانشاه در این حوزه پررنگ‌تر شود.

وی با بیان اینکه همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، جنگ در کرمانشاه آغاز و در کرمانشاه پایان یافت»، افزود: «استان ما ۱۰ هزار شهید تقدیم انقلاب کرده و میزبان ۱۶ هزار شهید دیگر بوده است؛ همچنین در طول هشت سال دفاع مقدس، کرمانشاه ۱۱۲۸ بار بمباران شد اما مردم این خطه قهرمانانه ایستادگی کردند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به موقعیت استراتژیک این خطه از کشور در تأمین امنیت ملی، تصریح کرد: امنیت غرب کشور مدیون ایثار مردم کرمانشاه است؛ چه در دوران دفاع مقدس و چه در نبرد ۱۲ روزه با داعش، این استان خط مقدم مقاومت بود و امروز نیز همچنان در برابر هر تهدیدی مقتدرانه ایستاده است.

وی با تأکید بر ضرورت معرفی جامع‌تر یادمان‌ها، موزه‌ها و تاریخ شفاهی دفاع مقدس در استان، گفت: متأسفانه تاکنون حق مطلب درباره کرمانشاه آن‌طور که شایسته است ادا نشده و باید ستاد راهیان نور توجه بیشتری به این استان داشته باشد تا نسل جوان با رشادت‌های ایثارگران این دیار آشنا شود.

حبیبی با قدردانی از تلاش‌های اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان در تدوین دانشنامه دفاع مقدس و احداث موزه دفاع مقدس، بیان داشت: این اقدامات ارزشمند نیازمند حمایت ملی و تسریع در روند اجرا هستند و ما نیز در کنار مجموعه استانی آماده پشتیبانی هستیم.

وی در ادامه با اشاره به تجربه موفق مرکز فرهنگی دفاع مقدس در گیلانغرب خاطرنشان کرد: این مرکز فرهنگی به پایگاهی اثرگذار تبدیل شده و فضای معنوی آن نسل جوان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. انتظار داریم موزه دفاع مقدس کرمانشاه نیز هرچه سریع‌تر تکمیل و افتتاح شود تا جایگاهی در شأن شهدا و ایثارگران فراهم گردد.

استاندار کرمانشاه همچنین بر اهمیت ایجاد معراج شهدا، احیای میراث دفاع مقدس و تقویت یادمان‌ها تأکید کرد و افزود: این مأموریت وظیفه‌ای ملی است که باید با محوریت بنیاد شهید و همراهی شهرداری و سایر دستگاه‌های مرتبط دنبال شود. کرمانشاه بیش از بسیاری از استان‌های کشور به چنین اقداماتی نیاز دارد و ما با همه توان این مسیر را پیگیری خواهیم کرد.