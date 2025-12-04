از دربی تهران فقط یک اسم مانده است/ پرسپولیس چند بازی را با داوری برد

فرشاد فلاحت زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط استقلال برای دربی ۱۰۶ گفت: استقلال در ابتدای فصل شرایط خوبی نداشت و هواداران نگران تیم محبوبشان بودند اما هرچه از بازیها گذشت استقلال بهتر شد و حالا یکی از مدعیان اصلی قهرمانی است. آبی پوشان فولاد را شکست داده و حالا با روحیه خوب آماده مصاف با حریف قدیمی هستند و اگر بدون استرس بازی کنند برنده این دیدار حساس خواهند شد.
خط هافبک نقطه قوت استقلال است
وی در خصوص عملکرد بازیکنان استقلال در خطوط مختلف گفت: درون دروازه هر دو گلر آماده هستند و انتخاب از بین این دو سخت است. در خط دفاع رستم نظم خاصی به دفاع داده و آرامش در مدافعان بوجود آمده و اعتقاد دارم خط هافبک استقلال نقطه قوت آبی پوشان است، بازیکنان جنگنده و پر انرژی که میتوانند مهاجمان را بخوبی تغذیه کنند. در خط حمله هم استقلال بازیکنان تکنیکی مثل کوشکی دارد که میتوانند نقش تعیین کننده ای در موفقیت استقلال داشته باشند.
با تجربه ها به کمک سرمربی خواهند آمد
وی در خصوص فشار دربی برروی کادر فنی و بازیکنان گفت: بازیکنان با تجربه تحت تاثیر فشار دربی قرار نمیگیرند و بیشتر بازیکنانی که اولین دربی را تجربه میکنند تحت تاثیر قرار میگیرند. کادر فنی هم چون شرایط بازی را میدانند تمام نکات فنی را در روزهای قبل از دربی به بازیکنان میگویند و در روز بازی تنها برخی نکات را به بازیکنان گوشزد میکنند.
با آمدن وی ای ار عدالت رعایت می شود
فلاحت زاده در خصوص نقش داور در نتیجه دربی گفت: داورها بازی را مدیریت میکنند تا جنجال بوجود نیاید. البته با آمدن سیستم اشتباهات به حداقل رسیده و در نتیجه تاثیرگذار شده است. در سالهای نه چندان دور داوری در چند بازی به سود حریف بود و آنها توانستند پیروز از زمین خارج شوند ولی در حال حاضر با آمدن سیستم نگرانی خاصی از قضاوت های یک طرفه وجود ندارد.
دربی در شهرستان دیگر دربی نیست
کارشناس فوتبال با انتقاد از روند طولانی بازسازی ورزشگاه آزادی گفت: دربی که در شهرستان و با حضور ۸۶۰۰ تماشاگر برگزار شود دربی نیست. شور و هیجان بازی به بودن تماشاگران پرشور در ورزشگاه است. البته تحت هر شرایطی دربی برگزار خواهد شد و امیدوارم هر چه زودتر این روند کند بازسازی ورزشگاه آزادی سرعت پیدا کند تا شاهد دربی جذاب در ورزشگاه آزادی باشیم.
بازیکنان هیجان زده نشوند
وی در مورد فاکتورهای لازم برای پیروزی در دربی گفت: چند فاکتور لازم است تا یک تیم برنده از زمین خارج شود . اول اینکه بازیکنان وارد حاشیه نشوند تنها تمرکزشان برروی عملکرد خودشان باشد . دوم هیجان زده نشوند آرامش خود را حفظ کنند و تحت تاثیر هواداران رقیب یا بازیکنان حریف نشوند و سوم توپ را به گردش در بیاورند نه اینکه ساکن باشند. اما مهمترین فاکتور استفاده از موقعیت هایی است که به دست میآید. در دربی مثل دیگر بازیها موقعیت زیادی خلق نخواهد شد و مهاجمان استقلال باید از تک موقعیت ها استفاده کنند تا برنده از زمین خارج شوند.
فضای رختکن متفاوت با دیگر بازیها خواهد بود
وی در خصوص فضای رختکن قبل و بعد دربی تصریح کرد: در دربی باید برگردید به یک هفته قبل. از دیدار ماقبل دربی همه چیز متفاوت میشود و همه خود را آماده دربی میکنند. نوع تغذیه ، خواب ، تمرینات پر فشار همه تغییر پیدا میکند. قبل از دربی در رختکن همه به هم روحیه میدهند و با تجربه ها جوانترها را آماده می کنند و در پایان بازی در رختکن برنده شور و غوغا حاکم است و در رختکن بازنده سکوت مرگبار .
استقلال با یک گل برنده خواهد شد
فلاحت زاده در پایان استقلال را برنده دربی ۱۰۶دانست و گفت: حس می کنم استقلال با نتیجه یک بر صفر برنده این دیدار خواهد شد. اما باید ببینیم کیفیت زمین و جدال بازیکنان در طول نود دقیقه چگونه خواهد بود و بطور حتم تیمی که از موقعیت های بدست آمده استفاده کند برنده از زمین خارج خواهد شد و با هواداران جشن پیروزی خواهد گرفت.
