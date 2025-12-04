  1. ورزش
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۴

پیشکسوت استقلال در گفتگو با مهر:

از دربی تهران فقط یک اسم مانده است/ پرسپولیس چند بازی را با داوری برد

کارشناس فوتبال با بیان اینکه استقلال شرایط خوبی در لیگ دارد و می‌تواند برنده شود گفت: در چند بازی نقش داور در برد رقیب سنتی تاثیر گذار بود.

فرشاد فلاحت زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط استقلال برای دربی ۱۰۶ گفت: استقلال در ابتدای فصل شرایط خوبی نداشت و هواداران نگران تیم محبوبشان بودند اما هرچه از بازی‌ها گذشت استقلال بهتر شد و حالا یکی از مدعیان اصلی قهرمانی است. آبی پوشان فولاد را شکست داده و حالا با روحیه خوب آماده مصاف با حریف قدیمی هستند و اگر بدون استرس بازی کنند برنده این دیدار حساس خواهند شد.

خط هافبک نقطه قوت استقلال است

وی در خصوص عملکرد بازیکنان استقلال در خطوط مختلف گفت: درون دروازه هر دو گلر آماده هستند و انتخاب از بین این دو سخت است. در خط دفاع رستم نظم خاصی به دفاع داده و آرامش در مدافعان بوجود آمده و اعتقاد دارم خط هافبک استقلال نقطه قوت آبی پوشان است، بازیکنان جنگنده و پر انرژی که می‌توانند مهاجمان را بخوبی تغذیه کنند. در خط حمله هم استقلال بازیکنان تکنیکی مثل کوشکی دارد که می‌توانند نقش تعیین کننده ای در موفقیت استقلال داشته باشند.

با تجربه ها به کمک سرمربی خواهند آمد

وی در خصوص فشار دربی برروی کادر فنی و بازیکنان گفت: بازیکنان با تجربه تحت تاثیر فشار دربی قرار نمی‌گیرند و بیشتر بازیکنانی که اولین دربی را تجربه می‌کنند تحت تاثیر قرار می‌گیرند. کادر فنی هم چون شرایط بازی را می‌دانند تمام نکات فنی را در روزهای قبل از دربی به بازیکنان میگویند و در روز بازی تنها برخی نکات را به بازیکنان گوشزد می‌کنند.

با آمدن وی ای ار عدالت رعایت می شود

فلاحت زاده در خصوص نقش داور در نتیجه دربی گفت: داورها بازی را مدیریت می‌کنند تا جنجال بوجود نیاید. البته با آمدن سیستم اشتباهات به حداقل رسیده و در نتیجه تاثیرگذار شده است. در سال‌های نه چندان دور داوری در چند بازی به سود حریف بود و آنها توانستند پیروز از زمین خارج شوند ولی در حال حاضر با آمدن سیستم نگرانی خاصی از قضاوت های یک طرفه وجود ندارد.

دربی در شهرستان دیگر دربی نیست

کارشناس فوتبال با انتقاد از روند طولانی بازسازی ورزشگاه آزادی گفت: دربی که در شهرستان و با حضور ۸۶۰۰ تماشاگر برگزار شود دربی نیست. شور و هیجان بازی به بودن تماشاگران پرشور در ورزشگاه است. البته‌ تحت هر شرایطی دربی برگزار خواهد شد و امیدوارم هر چه زودتر این روند کند بازسازی ورزشگاه آزادی سرعت پیدا کند تا شاهد دربی جذاب در ورزشگاه آزادی باشیم.

بازیکنان هیجان زده نشوند

وی در مورد فاکتورهای لازم برای پیروزی در دربی گفت: چند فاکتور لازم است تا یک تیم برنده از زمین خارج شود . اول اینکه بازیکنان وارد حاشیه نشوند تنها تمرکزشان برروی عملکرد خودشان باشد . دوم هیجان زده نشوند آرامش خود را حفظ کنند و تحت تاثیر هواداران رقیب یا بازیکنان حریف نشوند و سوم توپ را به گردش در بیاورند نه اینکه ساکن باشند. اما مهمترین فاکتور استفاده از موقعیت هایی است که به دست می‌آید. در دربی مثل دیگر بازی‌ها موقعیت زیادی خلق نخواهد شد و مهاجمان استقلال باید از تک موقعیت ها استفاده کنند تا برنده از زمین خارج شوند.

فضای رختکن متفاوت با دیگر بازی‌ها خواهد بود

وی در خصوص فضای رختکن قبل و بعد دربی تصریح کرد: در دربی باید برگردید به یک هفته قبل. از دیدار ماقبل دربی همه چیز متفاوت می‌شود و همه خود را آماده دربی می‌کنند. نوع تغذیه ، خواب ، تمرینات پر فشار همه تغییر پیدا می‌کند. قبل از دربی در رختکن همه به هم روحیه می‌دهند و با تجربه ها جوان‌ترها را آماده می کنند و در پایان بازی در رختکن برنده شور و غوغا حاکم است و در رختکن بازنده سکوت مرگبار .

استقلال با یک گل برنده خواهد شد

فلاحت زاده در پایان استقلال را برنده دربی ۱۰۶دانست و گفت: حس می کنم استقلال با نتیجه یک بر صفر برنده این دیدار خواهد شد. اما باید ببینیم کیفیت زمین و جدال بازیکنان در طول نود دقیقه چگونه خواهد بود و بطور حتم تیمی که از موقعیت های بدست آمده استفاده کند برنده از زمین خارج خواهد شد و با هواداران جشن پیروزی خواهد گرفت.

کد خبر 6676378

برچسب‌ها

    نظرات

    • IR ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      36 11
      پاسخ
      همه دیدن که استقلال بی داور هیچه با داوره که حرف برا گفتن داره.
    • IR ۱۲:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      34 5
      پاسخ
      همه دیدن آخرین قهرمانی استقلال در لیگ چطوری بدست اومد!
    • IR ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      34 5
      پاسخ
      سلام به مهرنیوز! هنوز نفهمیده ام چرا بخش ورزشی خبرگزاری مهر به سمت رنگ آبی غش می کند!
    • هستی IR ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      13 7
      پاسخ
      نظرتو واسه خودت و کیسه کشا نگهدار،،۲صفر بازم میبازین به امید خدا
    • IR ۱۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      12 7
      پاسخ
      اینا با کمال پررویی و هوچی گری می‌خوان نتیجه بگیرن
    • مسافر آدینه IR ۱۶:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      9 5
      پاسخ
      چندبازی رو کمیته انضباطی برای استقلال درآورد
    • کیسه کش IR ۱۸:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      6 1
      پاسخ
      یعنی فرقی نداره طرفدار باشه مدیر عاملش باشه پیشکسوت اش باشه نه حرف ازتاکتیک نه حرف از پلن ۱و۲ نه زمین نه بازیکن
    • پرسپولیس IR ۰۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      2 0
      پاسخ
      کسی نظر نخواست حرف زدن بلد نیستی حرف نزدن که بلدی
    • آراد IR ۰۸:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      حالا که همه چی براتون اماده بود چرا نبردید همیشه یه بهنه دارید کلا شما برا بازی بزرگ نیستید
    • سرخ ابی IR ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      اخه شما مثلا بزرگ استقلال یا مدیر یا غیره چقدر روی دارید.همه بازی با ملوان فینال جام حذفی دیدند.که داورها جام رو دوستی تقدیمه شما کردند.درضمن.نقدر برای استقلال تو هر فصل پنالتی گرفتند تا برنده اززمین خارج بشه.معروف شده به پنالتی معیشتی.راستی نوری کجاست.توغار.بیارید ش باهم.درمورد سروتون کارشناسی کنید
    • محمد IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      مگه دربی رفت و برگشت فصل قبل کمک داور ویدویی نبود حالا چند سال قبل که جای خودش بگو بابا موعود نیست کمکمون کنه
    • محمد زمان درویش ملا IR ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      سلام،آقای فلاحت زاده عزیز،ازتحلیل یک جانبه شما بسیار خرسند شدم.لطفا فقط به بازی های فصل گذشته و بازی های این فصل توجه کنید و ببینید که کدام تیم از داوری ها سود برده،فینال جام حذفی،دربی های فصل گذشته و.....
    • محمد زمان درویش ملا IR ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
