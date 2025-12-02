دوره توانمندسازی مدیران با محوریت حکمرانی استانی کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین دوره توانمندسازی مدیران کشور با عنوان «حکمرانی استانی» ظهر سهشنبه در استانداری کرمانشاه و با حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه برگزار شد.
این دوره در چارچوب برنامه ملی ارتقای دانش و مهارت مدیران و با هدف تقویت الگوهای نوین حکمرانی برگزار گردید.
این دوره یکروزه ویژه فرمانداران، مدیرانکل دستگاههای اجرایی و اعضای شورای اداری استان طراحی شده و در هماهنگی مشترک مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشورو مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی اجرا شد.
شرکتکنندگان در این دوره آموزشی با رویکردها و ابزارهای بهروز مدیریت استانی آشنا شدند.
این دوره با حضور معاون آموزش مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور، مشاور مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی، معاونان استاندار و فرمانداران برگزار شد.
مدرسان حاضر نیز به تبیین مؤلفههای حکمرانی کارآمد در سطح استان و شیوههای هماهنگی میان سطوح مختلف اجرایی پرداختند.
نظر شما