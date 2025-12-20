  1. استانها
سلیمانی: کرمانشاه در یک سال گذشته مدیریتی فعال و مؤثر داشت

کرمانشاه - معاون سیاسی استاندار کرمانشاه با قدردانی از تلاش مدیران استان، بر انسجام مدیریتی، اقدامات امنیتی و آمادگی برای انتخابات پیش‌رو تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سلیمانی، معاون سیاسی استاندار کرمانشاه، شامگاه شنبه، در نشست خانواده وزارت کشور در استان که با حضور منوچهر حبیبی، استاندار و جمعی از معاونان، فرمانداران، مدیران‌کل ستادی، مشاوران و بخشداران در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با تقدیر از عملکرد مدیران و مجموعه همکاران استانداری گفت: تلاش‌های انجام‌شده با هدایت استاندار کرمانشاه مورد تأیید نهادهای حاکمیتی و مردم قرار گرفته و نشان‌دهنده رویکرد فعال و مبتکرانه استانداری است.

وی با اشاره به انتصابات انجام‌شده در حوزه مدیریت سیاسی و امنیتی افزود: در یک سال گذشته، ۱۴ فرماندار، ۲۴ بخشدار و ۱۹ معاون فرماندار منصوب شده‌اند و این فرآیند با وجود پیچیدگی‌ها، با دقت و موفقیت انجام شد.

سلیمانی تأکید کرد: بخش مهمی از اقدامات امنیتی به دلیل حساسیت ماهیت آن قابل انتشار عمومی نیست، اما استانداری در شرایط حساس، فعال و پیش‌برنده سیاست‌ها بوده است.

معاون سیاسی استاندار کرمانشاه همچنین به نقش استان در تدوین و بازبینی برخی سیاست‌های کلان کشور اشاره و بیان کرد: کرمانشاه در تقویت انسجام اقوام و مذاهب، به‌ویژه در استان‌های غربی، جایگاهی محوری داشته و این رویکرد بارها از سوی معاونان سیاسی و امنیتی وزارت کشور تأیید شده است.

سلیمانی با اشاره به اجرای ایده‌های بومی استان در سطح ملی گفت: طرح گفتمان چندوجهی انسجام و وحدت دانشگاه‌ها که از کرمانشاه ارائه شد، پس از تصویب در وزارت کشور به دانشگاه‌های سراسر کشور ابلاغ و اجرایی شد.

وی به برخی اقدامات شاخص استان در سال گذشته اشاره کرد و افزود: اجرای موفق برنامه‌های سفر ریاست جمهوری به کرمانشاه، برگزاری بدون مشکل مراسم اربعین حسینی و افزایش ۱۳ درصدی تردد از مرز خسروی، از نقاط درخشان عملکرد استان بوده است.

معاون سیاسی استاندار همچنین درباره انتخابات پیش‌رو گفت: پاسخ‌گویی به‌موقع مکاتبات، رعایت دقیق برنامه زمان‌بندی و حرکت جلوتر از تقویم رسمی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها است.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت حداکثری مردم افزود: انتخابات پیش‌رو آزمونی مهم برای استان و کشور است و فرمانداران و بخشداران باید با خلاقیت و حضور مؤثر در میان مردم زمینه مشارکت گسترده را فراهم کنند.

