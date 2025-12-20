سلیمانی: کرمانشاه در یک سال گذشته مدیریتی فعال و مؤثر داشت

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سلیمانی، معاون سیاسی استاندار کرمانشاه، شامگاه شنبه، در نشست خانواده وزارت کشور در استان که با حضور منوچهر حبیبی، استاندار و جمعی از معاونان، فرمانداران، مدیرانکل ستادی، مشاوران و بخشداران در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با تقدیر از عملکرد مدیران و مجموعه همکاران استانداری گفت: تلاشهای انجامشده با هدایت استاندار کرمانشاه مورد تأیید نهادهای حاکمیتی و مردم قرار گرفته و نشاندهنده رویکرد فعال و مبتکرانه استانداری است.
وی با اشاره به انتصابات انجامشده در حوزه مدیریت سیاسی و امنیتی افزود: در یک سال گذشته، ۱۴ فرماندار، ۲۴ بخشدار و ۱۹ معاون فرماندار منصوب شدهاند و این فرآیند با وجود پیچیدگیها، با دقت و موفقیت انجام شد.
سلیمانی تأکید کرد: بخش مهمی از اقدامات امنیتی به دلیل حساسیت ماهیت آن قابل انتشار عمومی نیست، اما استانداری در شرایط حساس، فعال و پیشبرنده سیاستها بوده است.
معاون سیاسی استاندار کرمانشاه همچنین به نقش استان در تدوین و بازبینی برخی سیاستهای کلان کشور اشاره و بیان کرد: کرمانشاه در تقویت انسجام اقوام و مذاهب، بهویژه در استانهای غربی، جایگاهی محوری داشته و این رویکرد بارها از سوی معاونان سیاسی و امنیتی وزارت کشور تأیید شده است.
سلیمانی با اشاره به اجرای ایدههای بومی استان در سطح ملی گفت: طرح گفتمان چندوجهی انسجام و وحدت دانشگاهها که از کرمانشاه ارائه شد، پس از تصویب در وزارت کشور به دانشگاههای سراسر کشور ابلاغ و اجرایی شد.
وی به برخی اقدامات شاخص استان در سال گذشته اشاره کرد و افزود: اجرای موفق برنامههای سفر ریاست جمهوری به کرمانشاه، برگزاری بدون مشکل مراسم اربعین حسینی و افزایش ۱۳ درصدی تردد از مرز خسروی، از نقاط درخشان عملکرد استان بوده است.
معاون سیاسی استاندار همچنین درباره انتخابات پیشرو گفت: پاسخگویی بهموقع مکاتبات، رعایت دقیق برنامه زمانبندی و حرکت جلوتر از تقویم رسمی، ضرورتی اجتنابناپذیر برای فرمانداریها و بخشداریها است.
وی با تأکید بر اهمیت مشارکت حداکثری مردم افزود: انتخابات پیشرو آزمونی مهم برای استان و کشور است و فرمانداران و بخشداران باید با خلاقیت و حضور مؤثر در میان مردم زمینه مشارکت گسترده را فراهم کنند.
