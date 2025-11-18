معاون سیاسی وزیر کشور وارد کرمانشاه شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات، شامگاه سهشنبه با استقبال منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، معاونان استانداری و جمعی از مدیران سیاسی و اجرایی استان وارد کرمانشاه شد. استقبال رسمی از این مقام ارشد وزارت کشور در فرودگاه اشرفی اصفهانی انجام گرفت و در ادامه، برنامههای فشرده کاری وی در قالب سفر یکروزه به استان آغاز شد.
زینیوند با هدف حضور در ششمین همایش آموزش منطقهای انتخابات به کرمانشاه سفر کرده است؛ همایشی که با حضور فرمانداران، مدیران کل سیاسی و انتخاباتی، مدیران فناوری اطلاعات و مسئولان آموزش استانداریهای کرمانشاه، ایلام، کردستان، لرستان و همدان برگزار میشود و در آن تازهترین سیاستها، رویهها و ضوابط اجرایی انتخابات آتی کشور مورد بررسی قرار میگیرد.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، معاون سیاسی وزیر کشور ضمن سخنرانی در نشست افتتاحیه، در چند کارگاه تخصصی آموزشی مرتبط با فرایندهای نظارتی، امنیتی و فناوری برگزاری انتخابات نیز شرکت خواهد کرد. این دوره آموزشی که با مشارکت مستقیم دفتر ستاد انتخابات کشور برگزار میشود، با هدف ارتقای سطح آمادگی فرمانداران و کارشناسان اجرایی در آستانه رویدادهای انتخاباتی سال آینده طراحی شده است.
علاوهبر بخش آموزشی، زینیوند در طول اقامت خود در کرمانشاه دیدارهایی با نمایندگان احزاب، گروههای سیاسی و فعالان مدنی استان نیز خواهد داشت. به گفته منابع مطلع، این نشستها با محور گفتوگوی سازنده، تقویت همگرایی سیاسی، و گسترش تعامل اعتمادآفرین میان دولت و جریانهای اجتماعی برگزار میشود.
وی همچنین قرار است در نشست جداگانهای با بزرگان اقوام و علمای مذاهب متفاوت استان کرمانشاه دیدار کند؛ نشستی که هدف آن تحکیم وحدت، همدلی اقوام و تبیین نقش مشارکت مردمی در صیانت از امنیت ملی عنوان شده است.
