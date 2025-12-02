به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: اگر اروپا میخواهد وارد جنگ شود، ما اکنون آمادهایم. خواستههای اروپا برای روسیه غیرقابل قبول است.
رئیس جمهور روسیه سپس افزود: اروپاییها هیچ برنامه صلحآمیزی ندارند؛ آنها طرفدار جنگ هستند. احدی در اروپا از ما نخواست که مذاکرات در مورد اوکراین را کنار بگذاریم؛ بلکه خودشان تماسها با روسیه را به حالت تعلیق درآوردند. تمام تغییراتی که اروپا در طرح صلح اوکراین پیشنهاد میدهد، با هدف ایجاد مانع در این روند است. روسیه قصد جنگ علیه کشورهای اروپایی را ندارد، اما اگر اروپا جنگی را آغاز کند، ما آمادهایم. اروپاییها میخواهند شرایطی را به روسیه تحمیل کنند و ما این موضوع را رد میکنیم.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین گفت: روسیه قصد جنگ با اروپا را ندارد. اروپا به توهم شکست راهبردی روسیه چسبیده و در دنیایی خیالی زندگی میکند. اروپا از روند حل و فصل اوکراین خارج شده است. اروپا مانع تلاشهای دولت ریاست جمهوری آمریکا برای دستیابی به صلح در اوکراین میشود. اروپا هیچ برنامه صلحی برای اوکراین ندارد؛ در مسیر جنگ حرکت میکند.
خبرگزاری ریانووستی در این باره ادامه داد: کراسنوارمیسک یک منطقه مهم در دونتسک و نقطهای مستحکم برای نیروهای مسلح اوکراین بود، اما امروز به طور کامل در دست نیروهای مسلح روسیه است. آماده میزبانی از خبرنگاران از جمله خبرنگاران غربی در تمام مناطق کراسنوارمیسک هستیم.نیروهای مسلح روسیه میتوانند از کراسنوارمیسک به راحتی در تمامی محورهای مهم پیشروی کنند. کوپیانسک-اوزلوایا نیز طی چند روز آینده توسط نیروهای مسلح ما به طور کامل آزاد خواهد شد.
وی هشدار داد: حملات به نفتکشها در نزدیکی ترکیه، دزدی دریایی محسوب میشود. روسیه ممکن است اقدامات متقابلی را علیه کشتیهای متعلق به کشورهایی که به اوکراین در دزدی دریایی کمک میکنند، در نظر بگیرد. ما حملات علیه تأسیسات و کشتیهای اوکراینی را تشدید خواهیم کرد. ما علیه تانکرهای متعلق به کشورهایی که به اوکراین کمک میکنند، اقدام خواهیم کرد. امیدوارم رهبری اوکراین در مورد اقدامات خود تجدید نظر کند. امیدوارم اقدامات آتی ما کییف را در مورد ادامه حملات خود وادار به فکر کند. به کشتیهایی که وارد بنادر اوکراین میشوند حمله خواهیم کرد. اگر حملات به نفتکشها ادامه یابد، ممکن است دسترسی اوکراین به دریای سیاه را قطع کنیم.
